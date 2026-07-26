En México, la renovación del pasaporte constituye un trámite esencial para facilitar el viaje al extranjero sin inconvenientes. La normativa actual prescribe ciertos lineamientos para llevar a cabo este proceso con suficiente anticipación, con el objetivo de evitar demoras o complicaciones administrativas que pudiesen surtir efecto en los solicitantes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) permite iniciar la renovación mientras el pasaporte sigue vigente, por ende, se aconseja realizar este procedimiento en los últimos meses previos a su vencimiento. Esta directriz busca optimizar la atención, facilitar la obtención de citas y mitigar la saturación durante períodos de alta demanda.

No seguir estas recomendaciones puede acarrear inconvenientes. En efecto, postergar el trámite para el último momento podría generar dificultades en la obtención de citas con las autoridades, lo que perjudicaría planes de viaje o compromisos internacionales.

postergar el trámite para el último momento podría generar dificultades en la obtención de citas con las autoridades, lo que perjudicaría planes de viaje o compromisos internacionales. (Foto: Shutterstock)

¿Qué debo hacer para renovar mi pasaporte mexicano?

Para llevar a cabo la renovación del pasaporte mexicano, es necesario seguir los pasos que se enumeran a continuación:

Agendar una cita a través del sistema correspondiente y acudir personalmente a la Embajada en la fecha asignada.

Presentar el pasaporte que se desea renovar.

En caso de robo, pérdida o destrucción total, deberá levantarse un acta ante la autoridad ministerial en territorio nacional y ante la autoridad competente del país donde se encuentre. Asimismo, se deberá llenar el formato que le proporcione la oficina de pasaportes o consular para dicho fin.

En el caso de mujeres casadas cuyo pasaporte incluya el apellido de casada, será necesario entregar también una copia certificada del acta de matrimonio.

Si se trata de personas mexicanas por naturalización, deberán presentar el original de la Carta de Naturalización y comprobar que han permanecido en territorio nacional durante al menos los últimos cinco años, mediante sellos visibles en su pasaporte. De no cumplir con este requisito, no será posible realizar el trámite.

Cubrir el pago en base a las tarifas vigentes. El pago se efectúa mediante transferencia o depósito bancario.

Es esencial tener en cuenta que durante la revisión de documentos es probable que se soliciten requisitos adicionales. Dado que esto depende de cada caso, se recomienda llevar el acta de nacimiento original el día de la cita.

¿Qué documentos necesito para obtener el pasaporte mexicano?

Para obtener el pasaporte mexicano, es necesario presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (como credencial del INE o cédula profesional)

Comprobante de pago de derechos

CURP certificada

Formato de solicitud que proporciona la Secretaría de Relaciones Exteriores

El trámite se lleva a cabo de forma presencial y la cita debe gestionarse con antelación a través del

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¿Cómo renovar el pasaporte vencido en México?

Si el pasaporte mexicano ha vencido, no será posible viajar al extranjero, dado que la mayoría de los países exige que el documento posea al menos seis meses de vigencia. Si se trata de un ciudadano nativo, se permite ingresar a México con el documento caducado, aunque la salida del país con el mismo no será factible.

Para volver a utilizar el pasaporte, es fundamental renovarlo ante la Secretaría de Relaciones Exteriores o en un consulado. Por otra parte, si el pasaporte ha estado vencido durante más de 10 años, el procedimiento deberá llevarse a cabo como si fuera una solicitud inicial.

Importancia de renovar el pasaporte antes de viajar

Es crucial recordar que la ausencia de una planificación adecuada para la renovación del pasaporte puede dar lugar a experiencias desfavorables.

La SRE ha enfatizado en varias ocasiones la importancia de proceder con este proceso lo antes posible, sobre todo para aquellos que tienen planes de viaje inminentes.

Además, los ciudadanos deben estar atentos a la posibilidad de cambios en la normativa que podría afectar la validez de su pasaporte en ciertos países, lo que agrega un nivel adicional de complejidad al trámite.

Asimismo, se ha anunciando una campaña de sensibilización para informar a la población sobre la importancia de mantener su pasaporte actualizado.

Las autoridades trabajarán en conjunto con otras instancias gubernamentales para asegurar que todos los mexicanos estén al tanto de los requisitos y procedimientos necesarios. Con ello, se espera una disminución en el número de contratiempos que enfrentan los viajeros debido a la falta de un pasaporte válido.