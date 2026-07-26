Antes de la visita de Milei a La Rural, el Gobierno abre un nuevo frente con el campo

En el acto inaugural de la 138° Exposición Rural de Palermo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, volvió a reclamar la eliminación definitiva de las retenciones, destacó los resultados económicos obtenidos por el sector agropecuario durante el último año y sostuvo que el crecimiento del campo demuestra el impacto que tiene una menor presión tributaria sobre la producción, el empleo y la inversión.

Ante el presidente Javier Milei, funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector, Pino afirmó que “las retenciones deben dejar de existir por ley y para siempre” y aseguró que la reducción parcial de los derechos de exportación permitió que los productores reinvirtieran los recursos en tecnología, genética, maquinaria y mejoras productivas.

El discurso del titular de la SRA se produjo durante la inauguración oficial de la tradicional muestra de Palermo, que este año coincidió con la celebración de los 160 años de la entidad.

La exposición reúne a más de 4.500 expositores de animales, unos 400 expositores comerciales y espera recibir alrededor de 1,3 millones de visitantes durante toda la edición.

Un repaso por la historia productiva del país

En el inicio de su discurso, Pino realizó un recorrido por las principales actividades agropecuarias de todas las regiones argentinas y vinculó el aniversario de la entidad con la historia de miles de productores.

Enumeró las distintas economías regionales —desde las lanas y carnes de la Patagonia hasta las frutas del Alto Valle, la yerba, el té, los cítricos, la avicultura, la vitivinicultura, la producción lechera, la apicultura y el sector forestal— y también destacó el desarrollo de la ganadería y la mejora genética de distintas especies.

“Todas ellas son también parte de nuestros 160 años. Queremos evocarlas, reconocerlas, compartirlas y abrazarlas”, expresó.

El aporte económico del agro

Tras ese repaso histórico, el presidente de la Sociedad Rural sostuvo que el sector continúa siendo uno de los principales motores de la economía argentina y detalló el aporte económico de las distintas actividades productivas.

Según indicó, durante el último año la actividad agrícola produjo por un valor de u$s 40.000 millones, la ganadería alcanzó los u$s 34.000 millones y el conjunto de las economías regionales generó alrededor de u$s 5.000 millones.

“En total, las cadenas productivas del campo han aportado a la economía nacional más de u$s 83.000 millones”, afirmó.

El reclamo por las retenciones

Pino volvió a cuestionar el esquema de derechos de exportación y recordó que, según estimó la entidad, desde 2002 el Estado recaudó alrededor de u$s 215.000 millones por ese concepto.

No obstante, reconoció que durante la actual gestión presidencial ese monto comenzó a reducirse y utilizó ese dato para respaldar el histórico planteo del sector.

“¿Qué hicimos los productores con la suma no confiscada, que son unos u$s 6.000 millones? Hicimos lo que sabemos hacer. Lo reinvertimos en genética, pasturas, maquinaria y otro tipo de mejoras”, sostuvo.

Según explicó, ese proceso impulsó un aumento del empleo rural, de la producción y de la superficie cultivada.

Como ejemplo, señaló que crecieron la producción de carne, huevos y miel, que la cosecha de maíz aumentó 34%, que la de girasol se duplicó hasta alcanzar 7,5 millones de toneladas y que el trigo llegó a un récord de 30 millones de toneladas.

“Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente, que las retenciones deben dejar de existir por ley y para siempre”, afirmó.

Y agregó: “Confíen en el campo. El campo nunca los va a dejar de a pie”.

Respaldo al rumbo económico

Durante otra parte de su intervención, Pino destacó algunos resultados de la política económica del Gobierno nacional.

Mencionó la reducción de la inflación, la mejora del equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria, la caída del riesgo país y el avance del proceso de desregulación, al tiempo que sostuvo que esas condiciones generaron mayor previsibilidad para la producción.

También afirmó que “la producción ha comenzado a desplazar a la especulación financiera”, destacó la apertura de mercados para las exportaciones argentinas y aseguró que comenzó a crecer el diálogo institucional entre el Gobierno y la Sociedad Rural.

“Los funcionarios escuchan y toman en cuenta nuestras propuestas”, señaló.

Asimismo, rechazó las críticas sobre el impacto laboral de la actividad agropecuaria y aseguró que “no repitamos el eslogan falso de que el campo no genera empleo”, al sostener que el sector genera más de cuatro millones de puestos de trabajo directos e indirectos.

Menos impuestos para poblar el interior

Pino vinculó el desarrollo productivo con el desafío de lograr una mayor ocupación del territorio argentino, especialmente en regiones de baja densidad poblacional como la Patagonia.

En ese marco, dirigió un mensaje a funcionarios nacionales, gobernadores e intendentes presentes en el acto: “Para lograr que los productores del campo nos establezcamos en todos los puntos de nuestro territorio, es imprescindible que dejen de agobiarnos de impuestos”, afirmó.