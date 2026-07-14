La directora del FMI, Kristalina Georgieva, visitará el país desde el próximo 27 de julio y hasta el 29. En ese marco, prevé una reunión con el presidente Javier Milei y visitará el yacimiento de Vaca Muerta.

La funcionaria también dará una charla en el Palacio Libertad y dará una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía como parte de su agenda oficial.

La economía crece en algunos sectores, pero la contribución de estos al mercado laboral es puesta en duda. El debate sobre quién gana más y dónde el trabajo multiplica, llegó para quedarse.

También se prevé, como es tradición del organismo y sus representantes, que se reúna con otros actores y miembros de la sociedad civil.

“ La visita refleja nuestro compromiso cercano y constructivo con Argentina y brindará una oportunidad para intercambiar opiniones sobre los avances, los desafíos y las oportunidades del país”, explicó la vocera del organismo, Julie Kozack, la semana pasada en conferencia de prensa.

Consultada sobre por qué Georgieva realiza ahora su primera visita oficial al país desde que asumió el cargo, Kozack respondió que el viaje coincide con “un momento oportuno para hacer un balance del progreso alcanzado bajo el programa actual con las autoridades argentinas”.

El organismo, tanto en sus visitas como sus representantes en el país, suele mantener reuniones con sindicatos, en particular con miembros de la CGT, así como con cámaras empresarias y organizaciones de la sociedad civil. La agenda de encuentros de Georgieva en Argentina todavía está en elaboración y ya comenzaron los primeros sondeos.

Esta será la primera visita de la máxima autoridad del Fondo desde que la entonces directora gerente, Christine Lagarde, visitó el país en el marco del G20.

La última visita de un funcionario de rango del organismo a Argentina la hizo quien fuera la mano derecha de Georgieva, la ex vicedirectora gerente, Gita Gopinath, en febrero de 2024, cuando todavía se analizaba el acuerdo que el FMI firmaría con el Gobierno de Milei en el que otorgó u$s 20.000 millones usados para cancelar letras intransferibles que el Tesoro le dio al Banco Central para financiarse. En ese entonces, la funcionaria también mantuvo reuniones con la CGT, empresarios, economistas y organizaciones de la sociedad civil.

Al anunciar la visita de Georgieva, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que “su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso, y permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”.

La visita será casi un mes después de que el Gobierno anunciara el programa financiero de 2026-2027, en el que plasmó cómo se cubrirán los vencimientos hasta el fin del mandato de Milei. Allí, no incluye como herramienta una colocación de deuda en los mercados internacionales, aunque no lo descarta del menú de opciones. Si bien el FMI había destacado en oportunidades anteriores la importancia de que Argentina vuelva a los mercados, el organismo sostiene que los progresos realizados en materia de estabilidad económica asegurarán que una salida eventual sea de la mejor manera posible y no analiza una fecha objetivo para que eso se concrete. El Gobierno sostiene que lo hará cuando lo considere más conveniente en materia de costos, ya que hoy consigue financiamiento a tasas menores a las que ofrece el mercado.

De hecho, el programa financiero plasmó que entre las fuentes de financiamiento está las garantías de los organismos de crédito, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que trabajan en sincronía con el organismo.

La visita a Vaca Muerta se dará en pleno crecimiento del yacimiento y su consolidación como fuente de divisas para Argentina. Esta semana se conocieron las primeras estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que dio cuenta de que este año se espera que la balanza energética registre un superávit de u$s 14.000 millones. El Gobierno espera que el sector se consolide como un “nuevo agro” para los próximos años, junto con la expansión de la minería.