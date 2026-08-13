El INDEC difundirá este jueves el dato de inflación de julio y todo indica que, luego de encadenar tres meses a la baja, volvería a subir. Al respecto, los analistas anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oscilará entre el 1,8% y 2,1%.

Si bien las estimaciones privadas arrojan cifras dispares, todas describen una dinámica en la que los rubros estacionales vinculados a las vacaciones de invierno tuvieron un peso determinante. Además, observan una aceleración en algunos alimentos respecto del mes previo.

En la previa del dato nacional, la medición de la Ciudad de Buenos Aires sorprendió al mercado al alcanzar 2,9% en julio , una suba de 1,1 puntos porcentuales con respecto junio anterior.

La variación de precios en la Ciudad acumula 19,4% en el año, mientras que en el interanual asciende al 33,2%. Este número estuvo impulsado por la suba de servicios y los precios estacionales, según informó el IDECBA.

En tanto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central (BCRA) anticipó que el dígito será de 2% para julio. Asimismo, el reporte indicó que agosto volverá a bajar y prevén que permanecerá entre 1,6% y 1,8% mensual hasta diciembre.

Inflación de julio: cuánto anticipan las mediciones de 6 consultoras

Eco Go

La proyección más pesimista pertenece a la consultora liderada por Marina Dal Poggetto. Luego de haber registrado en la quinta semana de julio de una variación de 0,4% en los precios de alimentos y bebidas, para el nivel general observaron un movimiento del 2,1% en el mes.

Con este último dato, la inflación de los alimentos dentro del hogar se proyectó en torno al 2% para julio. Si se incorpora la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,1%), la categoría cerró con un alza del 1,8% .

Según el informe de la firma, la resistencia del índice a bajar de la zona del 2% mensual respondió principalmente a la dinámica de los alimentos dentro del hogar y al empuje de los regulados y estacionales.

En paralelo, la caída en el mercado mayorista de frutas, verduras y carnes podría traer cierto alivio hacia agosto, que arrancaría con un arrastre estadístico de 0,7% en la categoría de alimentos.

Analytica

En su relevamiento de la cuarta semana de julio, la consultora midió una suba de 0,5% en los precios de alimentos y bebidas, con lo que el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 2,1% . Para el nivel general de precios, la firma de Ricardo Delgado proyectó un avance mensual del 2% en julio.

En el promedio de cuatro semanas a nivel nacional, resaltaron los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres (8,5%) y en pescados y mariscos (5,6%). Entre las categorías con menores incrementos se ubicaron café, té, yerba y cacao y carnes y derivados, ambas con subas de apenas 0,4 por ciento.

Descripción Variación promedio de cuatro semanas - Total país Verduras, tubérculos y legumbres 8,5% Pescados y mariscos 5,6% Leche, productos lácteos y huevos 2,6% Aguas minerales, gaseosas y jugos 2,3% Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,1% Pan y cereales 2,1% Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc. 1,4% Aceites, grasas y manteca 1,3% Otros alimentos 1,2% Frutas 0,6% Café, té, yerba y cacao 0,4% Carnes y derivados 0,4%

C&T Asesores Económicos

El relevamiento de precios minoristas de la consultora para la región GBA presentó un incremento mensual de 1,9%, el mismo registro que en junio y el más bajo desde agosto del año pasado. Con este dato, la variación interanual se ubicaría en 33,5%, sin cambios respecto del mes previo.

Según el informe, la inflación núcleo y el componente estacional resultaron algo mayores que en junio, mientras que los regulados se moderaron. En detalle, los analistas destacaron el impacto de las vacaciones de invierno y del Mundial de fútbol sobre los rubros vinculados al turismo, en particular los pasajes aéreos.

Alimentos y bebidas, en cambio, subió por debajo del promedio general (1,6%), favorecido por una baja en las frutas, mientras que indumentaria fue el único rubro en terreno negativo por el inicio de las liquidaciones de invierno. “El resto de los rubros se movió en torno al 1,4%, con un comportamiento similar al de junio”, precisó la firma de María Castiglioni.

Orlando Ferreres & Asociados

Un escalón más abajo se ubicó OJF, de Orlando Ferreres: su Estimación de Precios Minoristas calculó un incremento del 1,8% mensual para el GBA, con una suba interanual de 31,4%. De validarse este dato, la inflación acumulada en lo que va del año llegaría al 18,2%.

El informe, que recolecta más de quince mil precios de bienes y servicios del Gran Buenos Aires, también reportó un aumento del 1,6% en la medición núcleo y acumuló así un alza del 28,6% anual. En 2026, registra un movimiento del 16,8%.

Educación (3,9%) y Equipamiento y funcionamiento del hogar (2,5%) encabezaron las subas del mes, seguidos por Transporte y comunicaciones (2,3%) y Esparcimiento (2,2%). Los bienes y servicios estacionales subieron 0,7% mensual, mientras que los regulados treparon 2,5%.

Inflación Julio Anual Total 1,8% 31,4% Núcleo 1,6% 28,6%

Equilibra

La consultora de Martín Rapetti también consignó una medición favorable: arrojó una variación de 1,8% en julio, una décima menos con respecto a junio. La inflación núcleo fue de 1,7%, una ligera suba de 0,1% frente al mes anterior, tras una aceleración de los alimentos y bebidas no estacionales (pasando de 0,9% a 1,4%).

En cambio, la inflación subyacente que construye la firma —que excluye los precios de mayor volatilidad de corto plazo— descendió a 1,9% tras registrar 2% de junio. Por su parte, los estacionales cayeron de 3,4% a la zona de 2% por rebajas en indumentaria, y los regulados subieron también en torno al 2% mensual. Entre los segmentos que más treparon en la medición nacional se destacaron Recreación y cultura (3,3%), Bienes y servicios varios (2,8%) y Comunicación (2,6%).

LCG

La medición elaborada por Labour Capital & Growth (LCG) sobre Alimentos y Bebidas señaló una suba del 0,7% en la cuarta semana de julio, luego de dos semanas de variaciones marginales. Con este resultado, el promedio de las últimas cuatro semanas trepó a 2,7% y la suba acumulada del mes en ese rubro llegó a 3,4%.

Según el reporte, que releva precios de 8000 productos de cinco grandes supermercados, Panificados, bebidas e infusiones y lácteos (2%) lideraron los aumentos de la última semana, mientras que las carnes bajaron y revirtieron el alza registrada en el período previo.

En el promedio de las últimas cuatro semanas, sin embargo, la firma de Javier Okseniuk detectó que carnes (3,8%), lácteos (4,1%) y panificados (3,5%) resultaron los de mayor incidencia sobre el índice.

Cómo viene agosto

Para LCG, el incremento de alimentos fue del 0,6% en la primera semana de agosto. El informe de avance consignó además que la inflación promedio de las últimas 4 semanas desaceleró a 2,5%, nivel que implicó una baja de 0,2 puntos porcentuales (p.p) frente al registro anterior.

El rubro panificados, cereales y pastas registró una suba semanal de 3,4%, mientras que condimentos y otros productos alimenticios crecieron 3,2%. Por otro lado, tres segmentos presentaron deflación: azúcar, miel, dulces y cacao (-2,3%); bebidas e infusiones para consumir en el hogar (-2,4%); y verduras (-2,9%).

LCG señaló que la incidencia de los aumentos se concentró principalmente en panificados y carnes, aunque la baja de bebidas y verduras compensó parcialmente esas subas.