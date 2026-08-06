Ni dólar ni plazo fijo: así podés invertir desde $1000 y hacer crecer tus ahorros (foto: archivo).

El Banco Central (BCRA) publicó el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a julio de 2026, el cual refleja un consenso entre los analistas sobre la estabilización de las principales variables macroeconómicas.

Según el informe, que contempla las proyecciones de 45 participantes —33 consultoras y 12 entidades financieras—, la inflación mensual de julio se habría ubicado en el 2%, manteniendo el mismo nivel que el mes anterior.

Inflación: el piso del 2% y proyecciones anuales

La marcha de los precios minoristas muestra signos de estabilidad. El conjunto de analistas situó la inflación núcleo (IPC Núcleo) en un 1,8% mensual, mientras que los 10 analistas con mejores pronósticos (Top 10) son aún más optimistas, proyectando una inflación general del 1,9% para julio.

Para el cierre de 2026, la mediana de los encuestados proyecta una inflación anual acumulada del 29,8%. Esta cifra marca un sendero de desaceleración sostenida frente a los niveles previos, consolidando una expectativa de estabilidad para el resto del año.

Dólar: ¿qué esperan los analistas para diciembre?

Uno de los datos más llamativos del informe es la tranquilidad que proyectan los analistas respecto al mercado cambiario. Para el corto plazo, la mediana de los consultados ubicó el tipo de cambio nominal en $ 1512 para el promedio de agosto, lo que representa incluso una leve corrección a la baja (0,40 menos) respecto a lo que pensaban el mes pasado.

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La proyección para el cierre de 2026 se divide en dos miradas:

El consenso general: la mayoría de los analistas espera que el dólar cierre diciembre en $ 1.652 . Si se cumple este pronóstico, el dólar subiría apenas un 14,1% en todo el año , quedando muy por debajo de la inflación proyectada (que ronda el 30%). Esto sugiere que el mercado ve al dólar funcionando como un “ancla” para los precios.

La visión de los expertos (Top 10): los analistas que suelen tener mayor nivel de acierto son todavía más optimistas respecto a la estabilidad del peso: proyectan un dólar a $ 1.605 para fin de año.

Actividad económica: rebote tras la caída del segundo trimestre

El informe confirma una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del 0,4% para el segundo trimestre de 2026. Sin embargo, los analistas ven este bache como algo transitorio: proyectan un crecimiento del 1,0% para el tercer trimestre y otro 1,0% para el último trimestre del año.

En términos anuales, el mercado espera que el PIB real de 2026 sea un 2,7% superior al promedio de 2025, impulsado por la recuperación del consumo y el dinamismo del sector externo.

Tasas, empleo y superávit: los otros pilares

Tasas de interés: para agosto, se espera una tasa TAMAR de bancos privados del 22,40% TNA, bajando levemente al 22,2% hacia diciembre .

Desocupación: la tasa de desempleo para el segundo trimestre se estimó en 7,7% de la población económicamente activa, con una proyección de descenso al 7,5% para finales de año .

Sector externo: las proyecciones de comercio exterior son sumamente favorables. Se estiman exportaciones por u$s 100.270 millones e importaciones por u$s 76.773 millones , lo que arrojaría un robusto superávit comercial de u$s 23.434 millones para todo 2026.

Ancla fiscal: el mercado valida el esfuerzo fiscal del Gobierno, proyectando un superávit primario del Sector Público Nacional de $ 15,6 billones para el año.

Con estos datos, el “roadmap” de los analistas para la segunda mitad de 2026 sugiere una economía que, tras ajustar sus desequilibrios en el primer semestre, comienza a transitar un sendero de crecimiento con inflación controlada y un fuerte respaldo de las cuentas externas.