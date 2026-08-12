Adelanto de sueldo: quién puede pedirlo, cuándo conviene y qué mira la empresa antes de aprobarlo
Se trata de una alternativa para afrontar un gasto inesperado sin recurrir a un préstamo. Qué situaciones justifican pedirlo, qué factores analizan las empresas y cómo hacer el pedido de manera profesional.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 14 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.