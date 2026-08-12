Llegar a fin de mes puede convertirse en un desafío cuando aparece un gasto inesperado y los ingresos no alcanzan. Frente a una urgencia, algunas personas recurren a la tarjeta de crédito o préstamos bancarios, pero existe otra posibilidad que puede permitir resolver el problema sin sumar una nueva deuda: pedir un adelanto de sueldo.

Se trata del pago anticipado del salario que el trabajador ya generó, antes de la fecha habitual de cobro. Es decir, no representa un ingreso adicional ni un préstamo, sino un adelanto que luego se descuenta del sueldo correspondiente a ese período.

En diálogo con El Cronista, Milagros González Lojk, licenciada en Recursos Humanos y especialista en Marca Empleadora, explicó en qué situaciones puede ser conveniente solicitarlo, qué analiza una empresa antes de aprobarlo y cómo conviene presentar el pedido.

¿Cuándo conviene pedir un adelanto de sueldo?

Según la especialista, los motivos más habituales están vinculados con urgencias económicas que no pueden esperar hasta la fecha habitual de cobro. Entre ellos aparecen gastos médicos, arreglos urgentes en el hogar, mudanzas, situaciones familiares inesperadas o cualquier otro pago que deba resolverse antes de fin de mes. “ Conviene hacerlo cuando se trata de una necesidad puntual y excepcional ”, explicó.

En este sentido, pedir un adelanto puede ser una alternativa para evitar tomar una deuda de corto plazo cuando el trabajador sabe que tendrá ingresos suficientes para afrontar el descuento en la próxima liquidación.

La situación cambia si el pedido comienza a repetirse. “ Si el adelanto empieza a ser algo recurrente, puede ser una señal de que hay un desajuste financiero que vale la pena revisar ”, precisó González Lojk.

Además, algunas compañías establecen límites sobre la cantidad de veces que un empleado puede solicitarlo. Según la especialista, muchas empresas no permiten pedir más de dos adelantos consecutivos.

¿Qué mira la empresa antes de aprobarlo?

Que un empleado solicite un adelanto no significa que la empresa esté obligada a otorgarlo. La aprobación depende de las políticas internas de cada organización, que pueden establecer requisitos, montos máximos y condiciones de devolución.

Uno de los primeros aspectos que pueden analizar las empresas es si el trabajador ya generó el salario sobre el cual solicita el adelanto. También pueden tener en cuenta el monto pedido y si existen antecedentes de solicitudes similares.

A esto se suman otros factores administrativos y financieros. “En muchas organizaciones no es una decisión personal de RR.HH., sino que depende de procedimientos establecidos y de la aprobación de otras áreas , como Finanzas o Administración”, aclaró.

Por eso, antes de solicitarlo, es importante conocer cuál es la política de la empresa. “Cada compañía tiene su propia política de adelanto de sueldo con montos establecidos, esquema de devolución y alcance”, detalló.

Cómo pedir un adelanto de sueldo

La forma de presentar el pedido también es importante. La especialista recomienda hacerlo con anticipación, explicar brevemente el motivo y aclarar cuánto dinero se necesita, sin necesidad de brindar información personal de más.

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También es conveniente mostrar predisposición para seguir el procedimiento establecido por la compañía y consultar cuáles son los pasos necesarios para gestionar el adelanto. Cada empresa tiene sus propias reglas respecto de los montos, la cantidad de solicitudes permitidas y la forma en que se realiza el descuento.

“ En términos generales, no debería afectar la imagen del empleado si el pedido se hace de manera responsable y ocasional. Todos podemos atravesar un imprevisto ”, explicó Gonzáles Lojk. El problema puede aparecer cuando los adelantos se vuelven frecuentes o se solicitan montos elevados, ya que la compañía podría interpretarlo como una dificultad financiera sostenida.

Por eso, en lugar de realizar un pedido informal, la comunicación debería ser breve, clara y respetuosa. “La transparencia y el respeto por los canales internos suelen marcar la diferencia al igual que el compromiso para devolverlo”, sostuvo.