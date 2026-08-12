Tras el 2,9% de inflación en la ciudad de Buenos Aires, las consultoras privadas estiman que el dato del IPC nacional, que se conocerá este jueves a las cuatro de la tarde, superará el 2%.

Ramito Tosi, titular de Suramericana Visión, dice que, ponderando el índice de CABA, la nacional dará entre 2,1% y 2,3%.

Por ende, los plazos fijos UVA le volverán a ganar a los tradicionales, ya que ninguna de las entidades grandes llega a pagar el 2% mensual.

Cuánto rinden

El Banco Nación paga 19%, Galicia 17,5% y Santander 16%, para ejemplificar con los grandes. Así y todo, los depósitos tradicionales privados crecieron en julio de $ 63,4 billones a $ 64,3 billones, mientras los UVA cayeron de $ 1,5 billón a $ 1,4 billón, según los datos del Banco Central.

Guillermo Barbero, director de First, advierte que el índice del mes se estimaba en el 2% hasta la semana pasada: “El resultado que arrojó el índice en CABA, generó inquietud y aceleró las estimaciones del índice nacional para julio. Los plazos fijos UVA tienen un plazo mínimo de 90 días, así que para constituirlos hay que tener en cuenta la expectativa de los índices futuros también”.

Proyecciones

Juan Manuel Truffa, director de Outlier, señala que el IPC de CABA de julio quedó por encima de lo que venían proyectando, y el ejercicio de reponderación deja el dato nacional en 2,3%.

“Mantenemos nuestra proyección de 2% mensual para el IPC núcleo, pero consideramos muy probable que el registro se ubique por encima de ese número. Los riesgos al alza pasan por los ajustes tarifarios de alcance nacional en gas, agua y transporte, que la Ciudad captura solo de manera parcial, y por el aguinaldo”.

A su juicio, el test verdadero, en cualquier caso, llega con agosto, cuando desaparezca el empuje estacional del turismo y quede a la vista qué hizo realmente el núcleo con un tipo de cambio operando contra el techo de la banda durante todo el mes.

Aceleración

“Nuestro relevamiento de julio arrojó una inflación de 2,1%. Más allá de una leve aceleración respecto de los meses previos, seguimos viendo un proceso de desinflación gradual, aunque con cierta resistencia en algunos rubros de servicios”, precisa Maximiliano Ramírez, titular de Lambda Consultores.

En este contexto, y con tasas reales que continúan siendo acotadas, los instrumentos ajustados por inflación vuelven a ganar atractivo.

“Si el IPC finalmente se ubica cerca de estos valores, el plazo fijo UVA volvería a mostrar un rendimiento superior al plazo fijo tradicional, especialmente para quienes privilegian preservar poder adquisitivo en horizontes de inversión algo más largos”, agrega.

Tendencia

Desde el Comité de Inversiones de Criteria esperan un piso de 2,1% mensual, fundamentalmente por una cuestión estacional.

“El dato de CABA refuerza la posibilidad de que algunos componentes estacionales hayan ejercido presión durante el mes, aunque no necesariamente implica una aceleración equivalente de la tendencia subyacente de los precios a nivel nacional”.

En este sentido, aseguran, será particularmente importante separar el componente estacional de la inflación núcleo.

La núcleo

“La aceleración de julio no necesariamente representa un quiebre de la tendencia descendente observada durante el segundo trimestre, pero un comportamiento más persistente de la inflación núcleo sí modificaría el diagnóstico”.

Observan que el escenario de las próximas semanas estará definido por la capacidad del Gobierno para mantener el dólar en torno a $ 1500 sin generar una presión excesiva sobre las tasas en pesos.

“La inflación de julio será una primera referencia para determinar si la desaceleración de precios continúa a un ritmo consistente con las expectativas”.