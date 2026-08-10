E Gobierno de Javier Milei dispuso una nueva actualización salarial para el personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales. Estos incrementos impactaron en los sueldos de junio, julio y agosto de 2026.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución Conjunta 35/2026 del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, donde se fijan los importes del haber mensual para cada jerarquía dentro del sistema militar.

Aumento para las Fuerzas Armadas y Policía de Establecimientos Navales: cómo quedan las escalas salariales

El haber mensual es el salario básico que cobra cada efectivo según su grado dentro de la fuerza. Este componente es clave porque funciona como base para el cálculo de adicionales, suplementos y compensaciones que terminan de definir el ingreso total de cada efectivo , fundamentales en junio, que se cobra el Sueldo Anual Complementario (SAC).

ntre los principales factores que inciden en el salario final se encuentran:

Suplementos por función o destino

Adicionales por zona geográfica

Bonificaciones por especialidad o formación

Antigüedad en el servicio.

La escala publicada define el piso salarial de cada jerarquía dentro del sistema militar argentino y permite estimar cuánto cobra cada rango en junio de 2026.

Cómo quedan las escalas de las Fuerzas Armadas en junio, julio y agosto de 2026

Los siguientes son los haberes mensuales vigentes para cada grado:

Grado Haber Junio 2026 Haber Julio 2026 Haber Agosto 2026 Teniente General, Almirante, Brigadier General $ 3.237.096 $ 3.308.312 $ 3.371.170 General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor $ 2.886.779 $ 2.950.288 $ 3.006.343 General de Brigada, Contralmirante, Brigadier $ 2.630.140 $ 2.688.003 $ 2.739.075 Coronel, Capitán de Navío, Comodoro $ 2.303.771 $ 2.354.454 $ 2.399.189 Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro $ 2.003.018 $ 2.047.084 $ 2.085.979 Mayor, Capitán de Corbeta $ 1.578.044 $ 1.612.761 $ 1.643.403 Capitán, Teniente de Navío $ 1.306.933 $ 1.335.686 $ 1.361.064 Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente $ 1.162.440 $ 1.188.014 $ 1.210.586 Teniente, Teniente de Corbeta $ 1.047.978 $ 1.071.034 $ 1.091.384 Subteniente, Guardiamarina, Alférez $ 949.126 $ 970.007 $ 988.437 Suboficial Mayor $ 1.618.545 $ 1.654.153 $ 1.685.582 Suboficial Principal $ 1.434.879 $ 1.466.446 $ 1.494.308 Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante $ 1.272.040 $ 1.300.025 $ 1.324.725 Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar $ 1.118.901 $ 1.143.517 $ 1.165.244 Sargento, Cabo Principal $ 1.004.518 $ 1.026.617 $ 1.046.123 Cabo Primero $ 901.498 $ 921.331 $ 938.836 Cabo, Cabo Segundo $ 834.387 $ 852.744 $ 868.946 Voluntario 1ra., Marinero 1ra. $ 760.013 $ 776.733 $ 791.491 Voluntario 2da., Marinero 2da. $ 703.322 $ 718.795 $ 732.452

Cómo quedan las escalas de la Policía de Establecimientos Navales en junio, julio y agosto de 2026

Por su parte, los miembros de la Policía de Establecimientos Navales recibirán las siguientes cifras junto al aguinaldo correspondiente: