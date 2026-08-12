El Tribunal Oral Federal 2 ordenó el embargo preventivo del departamento de Cristina Kirchner en San José 1111 , donde cumple arresto domiciliario, como parte de la ejecución patrimonial de la condena en la causa Vialidad.

La medida busca garantizar un eventual decomiso para cubrir el monto fijado por el fraude al Estado y no implica, por el momento, la subasta ni el desalojo del inmueble.

La resolución fue firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, quienes dispusieron una nueva etapa de embargos cautelares sobre bienes inmuebles y activos societarios de los condenados en el expediente, con el objetivo de asegurar el recupero de los 685.000 millones de pesos que la Justicia fijó como perjuicio ocasionado al Estado.

Entre los bienes alcanzados figura el departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria.

El inmueble pertenece a la sociedad Los Sauces, la inmobiliaria de la familia Kirchner que también fue investigada en una causa por presunto lavado de activos. Además, el tribunal ordenó embargar los departamentos de Puerto Madero que alquilaba el empresario Cristóbal López y un amplio listado de propiedades vinculadas al empresario Lázaro Báez.

Los magistrados aclararon que la medida tiene carácter exclusivamente preventivo y que no modifica la titularidad registral de los inmuebles ni habilita su remate inmediato. El objetivo es mantener los bienes bajo indisponibilidad jurídica mientras avanza el trámite de decomiso definitivo, proceso en el que aún deberán intervenir todas las partes.

Se trata de la segunda etapa de la ejecución patrimonial derivada de la condena por la causa Vialidad. La primera comprende 111 propiedades cuyo decomiso ya fue solicitado por el fiscal Diego Luciani y autorizado por el TOF 2.

Ese expediente permanece actualmente bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia e incluye 20 inmuebles de la familia Kirchner, 85 de Lázaro Báez y sus empresas y otros seis bienes pertenecientes a los restantes condenados.