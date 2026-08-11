El exviceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, analizó la situación cambiaria y económica actual y fue contundente al referirse a los sectores con crecimiento estancado: “Con un tipo de cambio real más alto, funcionaría mucho mejor” , aseveró.

Así, se sumó al debate eterno entre los economistas argentinos: ¿es necesario devaluar? Es que, en los primeros siete meses del año, la divisa oficial subió poco menos de un 3%, una corrección muy detrás del 16,8% de inflación acumulado en el mismo período.

Por ello, la discusión sobre si la Argentina necesita una devaluación para destrabar sectores rezagados de la economía está en plena vigencia. Esto analizó el economista en diálogo con Ahora Play.

Además, se refirió a las “decisiones de stock” del Gobierno como un problema, mayor a la posible dolarización de carteras. “El swap de China es un engaño; es una carta de buenas intenciones de negociar”, expresó.

Por qué conviene “un dólar más alto” para los sectores “perdedores”

Al ser consultado sobre su postura en la cuestión cambiaria, que expresó esta semana en un posteo en redes sociales, Rubinstein fue claro: “El tema dólar es demasiado amplio. El Gobierno puede decir ‘nosotros no fijamos el tipo de cambio real, a lo sumo fijamos el nominal’, pero hay muchas políticas que lo llevan hacia un lado o hacia el otro” , sostuvo.

“Lo que parece un tipo de cambio real estable no siempre es de equilibrio. Yo creo que podemos analizar cuándo un tipo de cambio real es conveniente o inconveniente. Un dólar más alto favorecería la transición de pasar de una economía poco competitiva (para ser simplistas, llamémosle, al conurbano bonaerense) a una bien competitiva (llamémosle, Vaca Muerta) a una economía que funcione”, expresó.

El Cronista

En ese sentido, remarcó que esa transición requiere tiempo y que el valor del dólar sería clave. “Seguramente se requieran programas específicos también que tiene que ver con seguros de desempleo con entrenamiento laboral con relocalización, con la creación de ciudades de infraestructura, etcétera”, dijo.

“Todos esos procesos de modernización pueden durar mucho tiempo o bastante tiempo o años y en el medio un tipo de cambio más alto te favorecería esa transición. Ese es mi análisis y el de muchos y otros piensan que no que hay que dejar las cosas a merced del mercado y que sea y que sea lo que tenga que ser”, agregó Rubinstein.

“La economía entonces no se reactiva y la cosa va mal y la recaudación se resiente y todo funciona más o menos”, analizó. “Con un tipo de cambio real más alto, Vaca Muerta y la minería seguirían funcionando bien, pero el resto funcionaría mucho mejor. Algunos dicen con optimismo que Argentina se encarece porque es pujante, pero para mí el tipo de cambio bajo no es fruto del éxito, sino de que el Gobierno no quiere moverse porque cualquier movimiento significa devaluación y sería un problema electoral”, remarcó.

“Es un engaño”: qué dijo Rubinstein sobre las reservas

En ese sentido, considerando que el año que viene es electoral y Javier Milei apunta a concretar un nuevo mandato, puntualizó el problema que considera mayor a la posible dolarización. “Hoy es leve”, sostuvo con respecto a eso. “Pero el problema son las decisiones de stock. Hacia mediados del año que viene habrá unos u$s 130.000 millones equivalentes en pesos. Si hay una corrida del 30% en las elecciones de 2025, necesitás u$s 40.000 millones y el Gobierno no tiene prácticamente nada porque las reservas netas están cerca de cero”, expresó.

En tanto, sobre los u$s 70.000 millones a los que se refiere el presidente Javier Milei, fue contundente: “Eso es cualquier cosa”. Y explicó: “El swap de China es un engaño; es una carta de buenas intenciones de negociar, no es plata contante y sonante que puedas usar para frenar una corrida”.