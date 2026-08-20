En esta noticia Larreta y sus críticas al Gobierno

“Me veo jefe de Gobierno”, lanzó este jueves Horacio Rodríguez Larreta en su primera intervención en Cuentas Claras, por El Cronista Stream, convencido de tener serias chances de recuperar el lugar que dejó—luego de dos mandatos— y tomó Jorge Macri.

En ese mismo sentido, se refirió a una eventual candidatura “propia” del PRO en Nación: “A Hernán Lacunza (que presentó su candidatura) lo votaría; cómo no lo voy a votar si yo lo había elegido como mi ministro de Economía si era Presidente”.

Al referirse al actual Poder Ejecutivo, Larreta desafió a sus interlocutores al negar un posible acompañamiento a Diego Santilli, en el caso de que el actual jefe de Gabinete se presente como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. “No voy a votar nunca a La Libertad Avanza”, aseguró el exjefe de Gobierno porteño.

“Yo me tomaría un café con Patricia Bullrich y con cualquiera; no le niego el diálogo a nadie, tomar un café no es tener un acuerdo político. No sé si iría a San José 1111 (donde purga su prisión domiciliaria CFK)”, aseguró posteriormente el exalfil del PRO.

Larreta y sus críticas al Gobierno

Por otra parte, y al analizar la coyuntura, preguntó en tono político: “¿Por qué están todos endeudados? Porque no llegan a fin de mes. Se pierde empleo todos los meses“, cuestionó Larreta, quien aseguró que el Estado debiera acompañar el desarrollo. Sin embargo, también afirmó que él “vendería Aerolíneas Argentinas”.

Asimismo, aseveró que “Milei dice que está acá para destruir el Estado desde adentro; el Estado es la seguridad de la gente, 100% de la seguridad es estatal, el 75% de la educación es pública. ¿Ese es el Estado que vamos a destruir? Necesitás un Estado que funcione".

“El Presidente mintió, dijo que iba a destruir el Banco Central y no lo destruyó; dijo que iba a dolarizar y no dolarizó. ¿Cómo se llama eso? ¿Pragmatismo o mentira? Tenemos que agradecer que el Presidente nos mintió“, remarcó Larreta.

Horacio Rodríguez Larreta junto a Mauricio Macri (Fuente: Archivo).

“Si se hubiera reducido una cuarta parte (de lo que recortó el Poder Ejecutivo), se habría retomado el ritmo de infraestructura que los argentinos tuvieron siempre”, afirmó.

Volviendo a poner el foco en 2027, garantizó que no está “buscando alianzas” y fue autocrítico con su campaña en 2023, donde buscó acuerdos con diversos sectores y no logró los dividendos esperados.

En última instancia, y para graficar este punto, confió que “hace un año y medio que no habla con Mauricio Macri”, su expadre político, y que no volvería a su anterior partido, puesto que “el PRO está con LLA”.