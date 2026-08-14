En esta segunda mitad del año, los movimientos en el mapa político comienzan a tomar mayor fuerza de cara al 2027 electoral. Mientras el peronismo no se define y Karina Milei avanza en el acercamiento al PRO, el tablero no parece mostrar fichas nuevas.

Según el analista político y director de Opina Argentina, Facundo Nejamkis, la carrera hacia 2027 ya dio su disparo de largada y la pregunta que desvela al “círculo rojo” gira en torno a si es posible o no romper la polarización actual.

Para Nejamkis, la respuesta no se encuentra en la moderación ni en la búsqueda de un punto medio equilibrado. Al contrario, habló de un camino mucho más disruptivo: otro “outsider”.

La trampa del medio: “Te van a pegar a vos”

Una de las tesis más fuertes que sostiene Nejamkis es el fracaso de la “avenida del medio”. A su juicio, en un escenario polarizado, intentar situarse en el centro no es una estrategia de éxito, sino un riesgo.

“La polarización no se rompe poniéndose en el medio. Es como ir al medio de una guerra: si te metés entre dos personas que se están disparando, los tiros te van a pegar a vos”, aseguró en diálogo con radio El Observador. Según su punto de vista, en ese caso, el centro no atrae, sino que es devorado por los extremos.

Entonces, Nejamkis señaló que Javier Milei es el ejemplo de la única estrategia eficaz: no buscar el centro, sino construir un tercer polo. “Milei juntó a todos los que estaban enojados con Juntos por el Cambio y con el peronismo y armó otro polo. Una vez que ganás, recién ahí rearticulás”, explicó.

Bajo esa óptica, la gobernabilidad de La Libertad Avanza hoy se explica por esa rearticulación posterior, donde el oficialismo absorbió los “restos del polo” que quedó fuera de combate.

El dilema de los nuevos outsiders

En las últimas semanas, nombres como los de Daniel Hadad, Jorge Brito o el pastor Dante Gebel circularon en la agenda pública como posibles figuras de recambio. En este sentido, Nejamkis reconoció el interés que estos nombres despiertan en el poder económico o el “círculo rojo”, pero marcó una distinción fundamental con el fenómeno libertario.

“Milei no era una persona poderosa que luego se hizo popular. Era una persona popular que luego construyó poder”, advirtió. Así, el desafío para empresarios exitosos es “querer ponerse el bonete” de político.

A su entender, el éxito en el campo privado no garantiza la conexión emocional con el votante “Ni-Ni” (ni oficialista ni peronista). “Esto va a tardar, no seamos ansiosos”, sostuvo en miras del próximo año.

El rol del PRO en el armado de Milei

Nejamkis también se refirió al armado de cada espacio de cara a 2027. Sobre el peronismo, indicó que “el peronismo va a hacer todos sus esfuerzos para ir todos juntos”, aunque aclaró que “hay que ver si después lo logra”.

Respecto del oficialismo y la necesidad de un acuerdo con el PRO, planteó que el cierre político del espacio de Milei sigue “siempre en manos de su hermana Karina Milei”. Bajo esa conducción, agregó, “el diagnóstico es que el PRO tiene que estar adentro para ser competitivos”.

Sobre el cierre, Nejamkis fue más allá y alertó sobre el riesgo de que el PRO compita por afuera: “Si el PRO está afuera y hay una candidatura de alguien más o menos potable, le puede hacer daño a la candidatura del Presidente”.