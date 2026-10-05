Cómo arreglar la abolladura de un auto.

Las abolladuras en el auto pueden aparecer después de un golpe, el impacto de un objeto o incluso una tormenta de granizo.

Aunque muchas veces se necesita de lijado, masilla y pintura, existe una técnica que permite recuperar la forma del panel sin modificar su acabado original.

Se trata de una reparación especial conocida como Paintless Dent Repair (PDR). El procedimiento busca devolver progresivamente el panel a su posición original mediante herramientas y presión controlada.

La técnica fue explicada por Jason Phelps, especialista en reparación de abolladuras y profesional de Magic Dent, en Apex, Carolina del Norte.

En un artículo publicado por HelloNation, el profesional detalló qué aspectos revisan los técnicos antes de determinar si una abolladura puede repararse conservando la pintura de fábrica.

Cómo funciona la reparación de abolladuras sin pintura

El método no consiste únicamente en presionar el golpe hasta que desaparezca. Es un trabajo técnico que comienza con una evaluación completa de la zona dañada.

Según Phelps, el especialista debe analizar:

La forma de la abolladura.

La profundidad del golpe.

La ubicación dentro del panel.

El estado de la pintura de fábrica.

El acceso a la parte posterior del panel.

La estructura interna que rodea la zona dañada.

Por eso, dos abolladuras que a simple vista parecen iguales pueden requerir procedimientos diferentes.

Incluso una abolladura grande puede ser reparada con la técnica PDR si es amplia y poco profunda, mientras que otra más pequeña puede resultar difícil de reparar si tiene un centro muy profundo.

Cómo trabajan los expertos para reparar una abolladura sin pintar

La técnica para reparar una abolladura sin lastimar la chapa ni estropear la pintura. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

1. El técnico revisa todo el daño

El primer paso es realizar una inspección completa del panel. El especialista observa cómo se desplazó el metal y qué ocurre alrededor.

También analiza si existen líneas de diseño, bordes, refuerzos, cables u otros elementos que puedan dificultar el acceso.

Esta evaluación es fundamental para determinar si el método PDR es adecuado o si será necesario recurrir a una reparación convencional.

2. Se comprueba el estado de la pintura

Uno de los factores más importantes es que la pintura original permanezca intacta.

La técnica depende de que el acabado pueda acompañar el movimiento del metal mientras el panel recupera su forma. Si la pintura está agrietada, descascarada o presenta daños importantes, puede ser necesario recurrir posteriormente a un proceso de reparación y repintado.

Phelps destaca que el estado de la pintura puede ser incluso más relevante que el diámetro total de la abolladura.

3. Se determina cómo acceder al panel

Una vez evaluado el daño, el técnico analiza cómo llegar hasta la parte posterior del metal.

Para la reparación se utilizan herramientas especializadas que permiten ejercer presión controlada desde detrás del panel. Pero no todas las zonas tienen el mismo acceso.

Puertas, capots, techos, guardabarros y otros paneles tienen estructuras internas diferentes. Refuerzos, cables o sectores protegidos pueden impedir que la herramienta llegue exactamente al punto necesario.

4. Se aplica presión controlada sobre el metal

Con el acceso definido, el técnico comienza a mover cuidadosamente el metal hacia su posición original.

La presión se aplica de manera controlada y progresiva. El objetivo es trabajar sobre la deformación hasta recuperar gradualmente la superficie.

La precisión es importante porque un exceso de presión puede provocar nuevos daños en el panel o afectar el acabado.

5. Se recupera progresivamente la forma original

El trabajo continúa sobre distintos puntos de la zona deformada hasta reducir la abolladura.

En este proceso, el especialista tiene que interpretar cómo se movió el metal durante el impacto. En una abolladura redonda y superficial, por ejemplo, puede existir mayor margen para recuperar la forma.

En cambio, un pliegue pronunciado puede presentar varios puntos de presión y resultar más complejo.

6. Se revisa el resultado

Finalmente, el técnico comprueba el panel para verificar que la superficie haya recuperado su forma y que la pintura original permanezca en buenas condiciones.

La inspección completa permite determinar si el trabajo puede terminarse con la técnica sin pintura o si existen daños que requieren otro tipo de reparación.

Qué abolladuras pueden arreglarse sin pintar

Entre los casos que pueden responder bien a esta técnica aparecen las abolladuras más chicas y redondeadas, como las provocadas por pelotas, carritos de supermercado u objetos que caen.

También pueden tratarse algunos golpes de puerta, especialmente cuando son superficiales y se encuentran en una zona con buen acceso desde la parte posterior del panel.

Las abolladuras de granizo también pueden repararse

El granizo es otra de las situaciones en las que suele utilizarse esta técnica.

Una tormenta puede dejar numerosos pequeños golpes sobre el capot, el techo, el baúl y otras superficies expuestas. Cuando la pintura permanece intacta, los técnicos pueden evaluar cada una de esas abolladuras y determinar si pueden repararse sin volver a pintar todo el panel.

La cantidad de golpes no es el único factor, y también se analiza su profundidad, ubicación, tamaño y acceso. Las abolladuras que se encuentran sobre líneas de diseño o en sectores de difícil acceso pueden requerir un trabajo más complejo.