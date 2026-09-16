La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo incremento en los haberes previsionales para octubre 2026. El ajuste se aplicará según la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, el aumento será del 1,7%, correspondiente a la inflación de agosto.

Con esta actualización, se modifican los principales valores de las prestaciones previsionales. Para los jubilados que perciben el haber mínimo, el esquema contempla la continuidad del bono extraordinario de $70.000. De esta forma, el monto total a cobrar durante octubre se elevará a $ 505.919,96.

Cuánto cobran los jubilados en octubre 2026

En octubre, el haber mínimo previsional quedó en $ 435.919,96, mientras que el máximo alcanza los $ 2.933.328,56. La actualización también modificó los valores de la PUAM y de las Pensiones No Contributivas, cuyos montos pueden consultarse a continuación.

Quiénes cobran el bono de $ 70.000

El bono de refuerzo está destinado exclusivamente a jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Quienes cobran la jubilación mínima reciben el monto completo, mientras que para quienes superan ese valor se entrega de manera proporcional hasta alcanzar un total de $ 505.919,96.

Jubilaciones ANSES: calendario completo de cobro en octubre

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 13 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 17 de octubre

DNI terminados en 7: 20 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Cómo tramitar la jubilación en la ANSES

Ingresar a Mi ANSES desde el sitio oficial del organismo con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Entrar a Trabajo > Consultar Historia Laboral para verificar que todos los aportes estén correctamente registrados.

Si faltan períodos de aportes, presentar documentación que permita acreditarlos, como certificación de servicios, recibos de sueldo o constancias de afiliación a una obra social .

Completar, cuando corresponda, la declaración jurada mediante el formulario 6.18 .

Una vez revisada la historia laboral y reunida la documentación, solicitar un turno en una oficina de ANSES .

El día del turno, presentarse con DNI y la documentación respaldatoria de los períodos trabajados que no figuren registrados.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Cualquier beneficiario puede chequear cuándo y dónde le corresponde cobrar a través del sitio oficial de la ANSES. Los pasos son simples:

Ingresar a la página de la ANSES. Completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL. Hacer clic en el botón “Consulta”.

Si el trámite corresponde, el sistema muestra el lugar de pago y el rango de fechas habilitado, desde el primer hasta el último día en que se puede cobrar esa prestación.