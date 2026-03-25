El actual legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta reafirmó este miércoles su decisión de volver a ser jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se mostró crítico de la gestión libertaria a nivel nacional. “La gente se está quedando afuera”, apuntó en relación al modelo de Milei. Actual líder de la coalición Volvamos Buenos Aires, el también economista pasó por Cuentas Claras, el programa de El Cronista Stream, cuestionó el estado actual de la Ciudad y confirmó su candidatura para recuperar el distrito que condujo durante 8 años. “Me rompí el alma laburando por la Ciudad y me da bronca ver cómo está, pero a la vez todo esto me da inspiración para volver”, afirmó. Sobre su fallida aventura presidencial, Larreta fue autocrítico. “Me la creí y choqué, pensaba que podía ser Presidente desde que tenía 10 años. Fue una piña tremenda, me ayudó a pensar, a mirar para adentro”, reconoció. Y agregó el dato que considera clave en su proceso personal: “Lo más importante es que ser Presidente dejó de ser una obsesión, porque las obsesiones nunca están buenas. Hoy estoy enfocado en ser Jefe de Gobierno”. En materia económica, el exfuncionario fue contundente en su diagnóstico sobre el modelo libertario. “Veo que no hay trabajo, y el fin último de cualquier modelo debe ser tener trabajo de calidad con buenos sueldos. La estabilidad me parece valorable, pero es un punto de partida, no puede ser el objetivo. El trabajo se está perdiendo, y los que lo tienen, no llegan a fin de mes”, señaló. Y fue más lejos aún al graficar la situación con un ejemplo concreto: “Alguien que se quedó desempleado en FATE, ¿cuánto tarda para que lo tomen en una mina en San Juan o lo agarre una empresa que desarrolla inteligencia artificial? El Gobierno tiene que pensar eso: reconversión laboral, potenciar sectores que requieran mano de obra”. En ese sentido, Larreta se definió como desarrollista y rechazó tanto el estatismo como la inacción oficial. “Deberían estar firmando acuerdos, tratando de abrir mercados, buscando generar mayor valor agregado. Yo financiaría investigación, ciencia y tecnología”, planteó. Y añadió una advertencia sobre la fragilidad del modelo: “A lo largo de los últimos 50 años hubo varios períodos donde la inflación fue muy baja, incluso más baja de lo que es hoy. No es el único Presidente de la historia que logró algo así. En casos anteriores no hubo un modelo de desarrollo y por eso no se pudo sostener ese logro, y ahora pasa algo similar”. En el plano de la construcción política de cara a 2027, Larreta trazó sus límites con claridad. “Yo voy con gente que coincida conmigo. Pero no me subiría a un frente que empiece con la palabra anti. Hace 30 años que estamos haciendo antis y nos fue muy mal. Yo tengo ideas diferentes a las de Milei, pero no desde el anti”, afirmó, y aclaró que tomaría un café con Miguel Ángel Pichetto “y con todos, pero no para armar un frente”. La relación con Mauricio Macri también tuvo su capítulo. Larreta fue directo al desmentir cualquier rumor de reconciliación: “Hace más de un año que no hablo con él, este año no hubo saludos de Navidad o de cumpleaños. No me felicitó porque voy a ser papá. Mis amigos son los que me mandan mensajes”. Y sobre el PRO en general lanzó una frase que resume su posicionamiento político: “Yo ni me fui ni me echaron del PRO, sigo manteniendo los valores, son ellos los que se fueron. El PRO nunca fue agresión, yo no cambié”.