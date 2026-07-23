Conspiraciones y algo de verdad: cómo opera el algoritmo que nutre la campaña anti-Argentina en el mundo

Durante su paso por Nada Personal, programa de El Cronista Stream, Horacio Rodríguez Larreta aseguró que encara esta nueva etapa política con una estrategia distinta a la de la última elección y sostuvo que esa diferencia le da posibilidades de volver a competir con fuerza.

En esa línea, el ex Jefe de Gobierno porteño, cargo que quiere volver a ocupar , afirmó que, a diferencia de la campaña presidencial de 2023, esta vez decidió no construir alianzas amplias y apostará por un camino propio.

“Tengo chances porque no me alío con otros. Ahora estoy al revés”, resumió. Según explicó, en la elección anterior reunió a muchos sectores políticos y el resultado no fue el esperado. Además, hizo una autocrítica sobre aquella campaña y reconoció que haber sido considerado el principal candidato con tanta anticipación terminó perjudicándolo.

Larreta y Bullrich, los competidores de la interna presidencial en 2023. Ambos se fueron del PRO

“No supe manejar el ser el ganador tan temprano”, afirmó. En ese sentido, consideró que cuando un dirigente aparece demasiado pronto como favorito “te volvés conservador, te cuidás mucho”.

En otro tramo de la entrevista, Larreta cuestionó la actual gestión de la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que percibe un “deterioro” respecto de los años en los que estuvo al frente del Gobierno porteño.

Según contó, los vecinos le transmiten que la Ciudad está “abandonada” y también remarcó los problemas de suciedad, una crítica con la que dijo coincidir porque sigue recorriendo los barrios y hablando con los porteños.

Por último, el exmandatario apuntó contra la situación económica y laboral del país.

Sostuvo que hoy “en Argentina no hay trabajo”, describió un escenario con locales comerciales cerrados o con muy pocos clientes y afirmó que muchas personas, incluso teniendo empleo, no llegan a fin de mes. Según planteó, esa es una de las principales preocupaciones que observa actualmente en la sociedad y que lo hace dudar sobre una victoria “segura” de Milei en 2027.

“Las encuestas electorales a un año y medio de la elección significan poco y nada. Hoy no hay nadie que lleve adelante un plan de desarrollo en la Argentina”, apuntó.