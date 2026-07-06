La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este lunes, 6 de julio de 2026 en México es de 17.47 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.02%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.49 pesos y un mínimo de 17.46 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -8.92% y en el último año acumuló un descenso de -676.54%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el dólar alternó movimientos con predominio de alzas (6) sobre bajas (4) y sin jornadas estables; en conjunto, la tendencia resultó levemente alcista pese a un cierre bajista.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 17.1 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 4.08%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.53%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que los días anteriores, indicando que el valor de la moneda ha aumentado en comparación con los días pasados. Esto sugiere una mayor fortaleza del Dólar, posiblemente impulsada por factores económicos favorables o cambios en la política monetaria.

Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para determinar si se trata de un aumento sostenido o si podría revertirse en los próximos días. La fluctuación del Dólar puede tener un impacto significativo en la economía local y en el costo de bienes y servicios.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.