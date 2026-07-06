En el estadio Ciudad de México, Inglaterra logró celebrar una importante victoria en su camino por la Copa Mundial de la FIFA, superando a México con un marcador de 3 a 2. Los goles del encuentro llegaron por parte de Jude Bellingham, quien anotó dos veces (35’ y 37’) y Harry Kane, que convirtió un penal en el minuto 59. México, por su parte, tuvo destacadas intervenciones de Julián Quiñones (41’) y Raúl Jiménez, quien también marcó de penal en el minuto 68.

Inglaterra pudo haber aumentado su ventaja tras un disparo de Nico O’Reilly que se estrelló en el palo al inicio del segundo tiempo, específicamente a los 48 minutos. Mientras tanto, México intentó generar más oportunidades, logrando un total de 21 remates, de los cuales 12 fueron a portería y 7 se fueron desviados.

Jude Bellingham fue el jugador más destacado del partido, con sus dos goles, además de 16 pases precisos, 4 recuperaciones de balón y 3 intentos de gol. Raúl Jiménez también brilló para México, marcando un gol y lanzando al arco en 8 ocasiones, con 5 pases exitosos.

El director técnico de México, Javier Aguirre, optó por una formación 4-3-3, alineando a Raúl Rangel en la portería; la defensa estuvo compuesta por Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo; en el mediocampo se ubicaron Erik Lira, Gilberto Mora y Luis Romo; y en ataque contaron con Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Inglaterra, bajo el mando de Thomas Tuchel, utilizó un esquema 4-5-1, con Jordan Pickford custodiando la portería, y una línea defensiva formada por Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi y Nico O’Reilly. La zona ofensiva estuvo liderada por Harry Kane.

Alireza Faghani fue el árbitro encargado de dirigir el partido. Con esta victoria, Inglaterra sigue en contienda en la actualidad y avanza a los Cuartos de Final.

Cambios en México

45’ 2T - Salió César Montes por Edson Álvarez

60’ 2T - Salieron Luis Romo por Brian Gutiérrez y Gilberto Mora por Santiago Giménez

78’ 2T - Salió Jorge Sánchez por Álvaro Fidalgo

80’ 2T - Salió Julián Quiñones por Guillermo Martínez

Amonestados en México:

25’ 2T Jorge Sánchez (Discutir con un rival) y 52’ 2T Johan Vásquez (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Inglaterra

56’ 2T - Salió Bukayo Saka por John Stones

74’ 2T - Salieron Elliot Anderson por Dan Burn y Nico O’Reilly por Djed Spence

89’ 2T - Salió Harry Kane por Morgan Rogers

Amonestados en Inglaterra:

0’ 1T Declan Rice (Conducta antideportiva), 22’ 2T Marc Guéhi (Insultar o desaprobar al árbitro), 26’ 2T Nico O’Reilly (Discutir con un rival) y 53’ 2T Jordan Henderson (Discutir con un rival)

Expulsado en Inglaterra:

8’ 2T Jarell Quansah (Roja directa)