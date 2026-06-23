La economía argentina mostró señales de recuperación en el inicio del año, aunque con una dinámica marcadamente heterogénea. Según el Informe de avance del nivel de actividad publicado este martes por el INDEC, el Producto Interno Bruto (PBI) registró una suba del 2,3% interanual en el primer trimestre de 2026.

En términos desestacionalizados, la economía avanzó un 0,7% respecto al cierre del año pasado, consolidando una tendencia positiva en el nivel general que, sin embargo, oculta fuertes caídas en sectores clave de la economía real.

Los motores del crecimiento: agro y exportaciones

El crecimiento del trimestre se explica fundamentalmente por el sector externo y la recuperación de los sectores primarios. Las exportaciones fueron el componente de la demanda con mejor desempeño, con un salto del 9,8% interanual.

Desde el lado de la oferta, tres sectores lideraron la expansión:

Pesca: creció un impactante 27,5% ia.

Agricultura y Ganadería: con una suba del 18,1% ia, recuperando terreno tras los vaivenes climáticos de años anteriores.

Minería y Canteras: avanzó un 12,3% ia, impulsado por el litio y el sector energético.

El “viento de cola” del consumo importado

Uno de los datos más llamativos del informe oficial es el comportamiento del Consumo Privado, que creció un 2,7% interanual. Sin embargo, el propio INDEC aclara que este aumento estuvo “impulsado en buena parte por el aumento de los bienes importados”, mencionando específicamente bienes de consumo final y automóviles.

Pese al crecimiento del PBI, el informe del INDEC revela una “luz roja” en los cimientos de la economía a largo plazo: la Formación Bruta de Capital Fijo (Inversión) se hundió un 11,6% interanual. Esta caída estuvo marcada por la baja en la adquisición de maquinaria y equipo nacional (-11,5%) y de transporte nacional (-26,4%), lo que refleja una fuerte desconfianza o falta de incentivos para la expansión de la capacidad productiva local.

La señal de alerta: desplome de la inversión e industria en caída

Pese al crecimiento del PBI, el informe del INDEC revela una “luz roja” en los cimientos de la economía a largo plazo: la Formación Bruta de Capital Fijo (Inversión) se hundió un 11,6% interanual. Esta caída estuvo marcada por la baja en la adquisición de maquinaria y equipo nacional (-11,5%) y de transporte nacional (-26,4%), lo que refleja una fuerte desconfianza o falta de incentivos para la expansión de la capacidad productiva local.

Por su parte, la Industria Manufacturera registró un retroceso del 1,7%, restando 0,3 puntos porcentuales al PBI total. Esta baja se correlaciona con la competencia de los bienes importados y la debilidad de la demanda interna para productos de origen nacional, afectando especialmente a las ramas textil y de calzado.

El informe también destaca el crecimiento de sectores como Hoteles y Restaurantes (2,8% ia), pero con una observación técnica relevante: el INDEC señala que este crecimiento fue “empujado principalmente por el empleo informal”, lo que marca una precarización en la calidad del mercado de trabajo a pesar del mayor nivel de actividad en el rubro.

En el otro extremo, la Administración Pública anotó una caída del 1,4%, reflejando el proceso de ajuste en el gasto estatal que se viene observando desde finales del año pasado.