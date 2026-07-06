A los inversores les gustan los números, porque sirven para respaldar decisiones que no pueden tomar por simple intuición. Por eso la presentación que hará hoy el ministro Luis Caputo junto a José Luis y Federico Furiase, les dará confianza y un argumento para hacerle un poco más de lugar en sus carteras a los activos argentinos.

El propósito oficial es demostrar un hecho central: que su esfuerzo de los últimos tres meses no solo estuvo puesto en asegurar los dólares que usará esta semana para pagar a los tenedores de deuda reestructurada, sino en conseguir los que necesita para todo el calendario de 2027.

El ministro Luis Caputo con el presidente Javier Milei Presidencia

El equipo económico no quiere tener que depender otra vez de la providencial ayuda del Tesoro de Estados Unidos, cuyo swap le permitió surfear con éxito la inédita dolarización que enfrentó el Gobierno en la previa a las elecciones de octubre.

Sin embargo, esa línea de asistencia no desaparecerá. Por el contrario, el BCRA ya devolvió los dólares usados, tanto a EE.UU. como al Banco Popular de China, con lo cual esas divisas volverán a estar disponibles.

Caputo también expondrá que hay bancos dispuestos a prestar a la Argentina con las garantías que concedieron el Banco Mundial y el BID. Y que si hace falta, la salida al mercado seguirá siendo un camino disponible.

Lo más probable es que el riesgo país se acople a estas novedades, y que incluya también un escenario político menos problemático para el oficialismo.

La llegada de Diego Santilli ayudará a reactivar la sanción de leyes como el Súper RIGI, Inocencia Fiscal 2 y la modificación de la Ley de Tierras. Una inflación en baja que reanime el consumo también le dará aire al Gobierno en las encuestas, y en la búsqueda de alianzas con las provincias para el plan reelección de Milei. El semáforo de la Casa Rosada empieza a tener luces verdes.