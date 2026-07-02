El Grupo IRSA consolida una nueva propuesta comercial y gastronómica en Buenos Aires, en el corazón de Palermo, donde antes funcionaba el Paseo del Sol.
En esa mítica galería a cielo abierto que conecta las calles Beruti y Arenales, inauguró Palermo OFF, un complejo de 2000 metros cuadrados contiguo al shopping Alto Palermo, el centro comercial más rentable de IRSA.
Se trata de un nuevo paseo comercial al aire libre con foco en marcas emergentes orientadas a un público joven. Con una inversión de más de u$s 3 millones, hoy ya cuenta con sus 15 locales alquilados y en pleno funcionamiento.
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