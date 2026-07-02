El Grupo IRSA consolida una nueva propuesta comercial y gastronómica en Buenos Aires, en el corazón de Palermo, donde antes funcionaba el Paseo del Sol.

En esa mítica galería a cielo abierto que conecta las calles Beruti y Arenales, inauguró Palermo OFF , un complejo de 2000 metros cuadrados contiguo al shopping Alto Palermo , el centro comercial más rentable de IRSA.

Se trata de un nuevo paseo comercial al aire libre con foco en marcas emergentes orientadas a un público joven. Con una inversión de más de u$s 3 millones, hoy ya cuenta con sus 15 locales alquilados y en pleno funcionamiento .

Escuchá el capítulo completo