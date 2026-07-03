Cambian los cajeros automáticos: desde julio sólo se podrá extraer esta cantidad de efectivo en terminales.

Los cajeros automáticos son herramientas fundamental los clientes de bancos. Pese a la gran popularidad de las billeteras virtuales, las terminales aún son claves para todos aquellos que desean extraer efectivo fácil, seguro y sin tener que hacer filas en los bancos.

Asimismo, están disponibles las 24 horas, incluso en días de paro y durante feriados nacionales. En este contexto, las entidades financieras publicaron los límites de extracción diarios que los clientes no pueden superar para retirar los billetes.

¿Cuánta plata puedo extraer del cajero automático?

Los bancos informan los límites de extracción diarios por un tope máximo establecido por cada entidad, según el tipo de cuenta y del historial crediticio de cada cliente. Los limites cambian según cada entidad:

Banco Nación: el límite será de $ 150.000 por día, con la posibilidad de ampliarlo hasta $ 500.000 a través de la aplicación de la banca móvil.

Banco Provincia: puso un tope de $ 400.000, que también podrá ampliarse por medio del home banking.

Banco Ciudad: amplió el tope de extracciones hasta $ 800.000, con la opción de elevarlo a un final de $ 1.200.000.

Banco Galicia: autorizó retiros de hasta $ 400.000 y un total de $ 1.000.000 en cajeros de su propia línea.

ICBC: el tope diario será de $ 550.000

Banco BBVA: extendió el monto máximo a $ 2.100.000.

Banco Macro : mantiene el tope en $ 400.000

Banco Santander: autorizará retiros de hasta $ 1.000.000 diarios, según la categoría del cliente.

Los bancos informan los límites de extracción diarios por un tope máximo establecido por cada entidad (Fuente: archivo).

Billeteras virtuales: hasta cuánto dinero se puede transferir sin que sepa ARCA

Tanto los bancos tradicionales como las billeteras virtuales, como el caso de Mercado Pago o Ualá, deberán notificar las operaciones que realicen los clientes, siempre y cuando se encuentren por fuera de los límites establecidos .

Transferencias o acreditaciones : el umbral en el que se solicitará información será de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas. Anteriormente, el : el umbral en el que se solicitará información será de $ 50.000.000 para personas físicas y de $ 30.000.000 para personas jurídicas. Anteriormente, el límite para personas físicas era de $ 2.000.000.

Extracciones en efectivo: el umbral se eleva a $ 10.000.000 para personas físicas y jurídicas. Antes se informaba desde cualquier monto.

Saldos bancarios a último día del mes: se elevan a $50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Previamente, el límite era de $ 1.000.000

Plazos fijos : se elevan a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas. Antes, el límite era de $ 1.000.000.

Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales : Se elevan a $50 millones para personas físicas y a $30 millones para personas jurídicas.

Tenencias en sociedades de bolsa: el límite sube a $ 100.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 para personas jurídicas.

Compras de consumidor final: se elevan a $ 10.000.000 para ambos rubros. Anteriormente, se informaban a partir de $ 250.000 en efectivo y $ 400.000 en otros medios. Se podrán hacer compras de hasta $ 10.000.000 sin que nadie requiera información adicional.

Pagos: el límite aumenta a $ 50.000.000 para personas físicas y a $ 30.000.000 millones para personas jurídicas.

¿Qué sucede si supera el límite y no puede justificar los fondos?

Cuando se superan los montos establecidos por la entidad, podrían activarse las alertas de ARCA, lo que implicaría un análisis más exhaustivo por parte del fisco nacional.

Todas las entidades financieras están obligadas a reportar movimientos sospechosos a la Unidad de Información Financiera (UIF). Si ARCA solicita detalles sobre una transferencia y no se puede justificar el origen de los fondos, se pueden enfrentar diversas consecuencias: