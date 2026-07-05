El consumo no encuentra piso: sigue la caída en los supermercados y se profundiza en mayoristas

En esta noticia Inflación de junio: alimentos no registran aumentos por segunda semana consecutiva

El 2,1% de inflación de mayo se celebró dentro del equipo económico del gobierno por dos motivos: el índice representó una desaceleración que estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado y consolidó la baja iniciada en abril , que había cortado una racha de 10 meses de aumentos ininterrumpidos.

Ahora, el indicador podría volver a dejar una auspiciosa señal en junio y perforar el piso del 2%, según las proyecciones que manejan distintas consultoras privadas. De confirmarse este dato, sería la primera vez que el guarismo cae por debajo de ese umbral en 2026 .

El número es seguido atentamente por la Casa Rosada, que tiene todas sus fichas puestas en cerrar el 2026 con cifras auspiciosas. Al respecto, el vocero presidencial Adrián Ravier sugirió que el IPC volverá a tener un “uno” delante en junio. “La vemos en 1,9%. Si tengo que dar un número”, afirmó el funcionario al ser consultado en Radio Mitre por el índice que dará a conocer el INDEC el próximo 14 de julio.

En este escenario, el rubro más relevante para los consumidores, Alimentos y Bebidas, no registró subas durante la quinta semana de junio . El análisis, que proviene del último relevamiento de la consultora LCG, no se trata de un fenómeno aislado: prosigue a una semana previa donde los precios tampoco arrojaron aumentos .

Inflación de junio: alimentos no registran aumentos por segunda semana consecutiva

Según el reporte, que releva semanalmente precios de 8000 alimentos y bebidas de cinco grandes supermercados, “son seis semanas consecutivas con variaciones marginales“. ”La inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas cayó a 1,1% (-0,4 pp)“, señaló.

En cuanto a los rubros, la firma de Javier Okseniuk detectó en los últimos siete días que el incremento de lácteos (2,3%) y carnes (0,5%) se compensó con la baja de verduras (-4,6%) y frutas (-3,1%). En términos de incidencia, frutas y verduras fueron los productos que más aportaron a la caída del indicador, con aportes del -0,14% y -0,37% respectivamente.

Estos movimientos actuaron como contrapeso frente a otros sectores que presionaron al alza. En ese sentido, aceites lideró el ranking de subas con un 2,5% semanal, seguido por huevos, que treparon 2,3%, y condimentos y otros productos alimenticios, que escaló 1,6% .

Azúcar, miel, dulces y cacao (0,9%), productos de panificación, cereales y pastas (0,2%) y bebidas (0,1%) tuvieron aumentos menores al 1%, mientras que comidas listas para llevar (-0,7%) terminó con tendencia negativa.

LCG precisó que la inflación semanal presentó mayor dispersión y presencia de valores extremos positivos respecto de la medición anterior. Al mismo tiempo, la consultora recalcó que el porcentaje de productos con aumentos creció por encima del promedio de las últimas semanas, pero se compensó con el incremento de la participación de productos con caídas.

Al analizar la variación mensual, el estudio subrayó que verduras (3%) y carnes (2,2%) continúan explicando la mayor parte de la inflación. Otros dos productos quedaron por encima del 1,1% promedio: azúcar, miel, dulces y cacao (2,1%); y productos lácteos y huevos (1,5%).