El dólar arrancó julio con subas y tocó nuevo máximo: lo impulsan factores estacionales y coyunturales
El dólar alcanzó el umbral psicológico de los $ 1500 en el cierre de junio y la tendencia se mantuvo en la primera rueda del nuevo mes. Los analistas atribuyen el movimiento a una combinación de factores y anticipan lo que viene
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 1° de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.