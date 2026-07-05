Aikido para el vocero, destierro para Adorni y una donación inesperada
El oficialismo busca borrar el paso del exvocero con el traslado de sus colaboradores, mientras prepara a su reemplazante con un manual de comunicación menos confrontativo. El frío en Balcarce 50 terminó con una donación de Nacho Torres.
A cuánto está el dólar blue hoy domingo 5 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.