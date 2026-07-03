El Gobierno tiene previsto anunciar el próximo lunes el programa financiero con el que espera cubrir los vencimientos de deuda en dólares del Tesoro en 2026 y 2027.

El anuncio estará a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

El vencimiento del próximo 9 de julio se hará con fondos propios, según había anticipado el propio Furiase. En lo que queda de este año, el Gobierno deberá pagar u$s 10.000 millones, en los que se incluyen los u$s 4400 millones que se deben pagar el próximo miércoles por la noche, correspondiente al pago a bonistas privados.

Desde CP Consultora informaron que “al último dato disponible (29 de junio), los depósitos del Tesoro en moneda extranjera sumaban u$s 3588 millones”, mientras que los u$s 800 millones restantes podrían comprarse con los pesos que tiene en su cuenta el Tesoro, que superan los $ 10 billones.

Mientras tanto, el anuncio estará enfocado en el financiamiento para 2027. El año próximo, el Gobierno deberá pagar u$s 9000 millones a bonistas. Para ello es que usó las garantías otorgadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para conseguir préstamos directos de bancos internacionales. El detalle de este programa financiero es el que se conocerá el próximo lunes.

“Es un programa financiero muy conservador en términos de los supuestos de las colocaciones y las fuentes de financiamiento. Muestra el armado de colchones, de buffers con los que llegamos a 2027, que llegamos con mucha holgura producto de los colchones que se están armando durante 2026. Va a mostrar cómo se van armando las opciones del equipo económico”, aseguró Furiase.

También enfatizó que el programa mostrará que 2027 va a ser menos desafiante en términos de deuda, dada la garantía de la cobertura, “producto de los colchones que estamos armando ahora”.

Respecto de las opcionalidades del programa financiero, el funcionario detalló: “Hay fuentes de financiamiento alternativas que van a terminar siendo una opción, que no las estamos suponiendo en el programa fin, pero que podrían estar eventualmente, para usarlas si las necesitamos y las condiciones están. Lo podemos cerrar sin usarlas”.

Fue el asesor del Ministerio Felipe Núñez quien amplió sobre la principal expectativa del mercado, centrada en cuándo el país colocará deuda en los mercados internacionales.

El también director en el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), explicó: “No salimos al mercado internacional porque hacerlo es una opción, no una obligación. No estamos obligados a hacerlo, tenemos la obligación de financiar al Tesoro a la tasa mas baja posible. El endeudamiento en ley extranjera es una opción. Como hoy podemos financiar a una tasa menor, elegimos hacerlo con fuentes alternativas”.

En 2027, los vencimientos totales ascienden a u$s 23.400 millones, estimó EcoGo, de los cuales u$s 15.000 millones son en capital, lo que abre la posibilidad de refinanciamiento, pero u$s 8300 millones son en pago de intereses, lo que obliga a su pago inmediato.

En materia de acreedores, las deudas de 2027 se reparten entre u$s 10.000 millones en bonos públicos, u$s 6500 millones en pagos al FMI, u$s 5400 millones de BOPREAL (aunque este monto podría reducirse dado que el bono podía usarse como pago de impuestos), y u$s 2100 millones de AO27, el bono lanzado por el Tesoro para conseguir los dólares en el mercado local para el pago de vencimientos, informó CP.

En este sentido, Furiase también destacó que el 40% de la deuda en pesos tiene vencimientos después de octubre de 2027.