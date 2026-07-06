Este desecho cotidiano puede transformarse en un aliado insospechado para el cuidado del baño.

Es muy común tirar el café a la basura una vez que se termina de usar. Sin embargo, se pierde de vista que no se está aprovechando su potencial: su composición permite neutralizar olores y aportar beneficios a las tuberías.

El café usado va ganando cada vez más popularidad entre quienes optan por rutinas de limpieza más simples y naturales, sin la necesidad de comprar ni usar productos químicos e industriales.

Café usado: una alternativa práctica para mejorar la higiene del baño en casa. (foto: archivo).

Tirar café usado en el inodoro: ¿Para qué sirve?

Usar café para la limpieza del baño tiene sentido por sus propiedades naturales para absorber y neutralizar olores. Además, también reduce la percepción de humedad en espacios cerrados y aporta un aroma suave que mejora el ambiente.

Es útil, más que nada, para complementar la limpieza habitual del baño, especialmente si se trata de baños con poca o nada de ventilación.

En cuanto a su uso para las cañerías, su textura ayuda a arrastrar residuos livianos en el desagüe y puede contribuir a evitar acumulaciones superficiales.

Funciona muy bien como complemento a enjuagues con agua pero no reemplaza limpiezas profundas ni mantenimiento técnico.

Tirar café usado en el inodoro: ¿Cómo hacerlo?

El procedimiento es sencillo: