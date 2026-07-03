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En esta noticia Como es la operación

El Banco Central (BCRA) informó que refinanció la totalidad de sus operaciones de pases pasivos (REPO) con bancos internacionales por un monto de u$s 6000 millones, mediante una nueva operación que extiende los vencimientos hasta septiembre de 2028.

La entidad informó que se canceló los REPO vigentes y suscribió un nuevo acuerdo por el mismo monto con diez bancos internacionales de primera línea, lo que le permitió despejar los vencimientos previstos para 2026 y 2027. Según el Central, “la operación fortalece la liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad del flujo de divisas, favoreciendo el funcionamiento del mercado cambiario”.

El economista de Eco Go, Sebastián Menescaldi explicó que es como un “buffer” para enfrentar de la mejor manera 2027, ya que reduce las obligaciones de pago para el año que viene.

“Era algo que el mercado esperaba y creo que es un paso positivo porque contribuye a despejar el programa financiero y externo del año que viene. Suben las reservas netas y lograron bajar las tasas. El spread se reduce respecto de niveles pasados”, detalló.

No obstante, advirtió que, si bien da más estabilidad, “hay que tener en cuenta que estos REPO pueden tener alguna reversión.

“Lo importante es entender que este es un instrumento del BCRA y no del Tesoro.

Como es la operación

Además del alargamiento de plazos, el BCRA destacó que “la refinanciación implicó una reducción del costo financiero respecto de la operación anterior y una mayor participación de entidades internacionales".

La operación se estructuró, al igual que la precedente: se utilizaron títulos BONAR que integran la cartera de BCRA. En la licitación realizada el 30 de junio, la autoridad monetaria recibió ofertas por u$s 8250 millones, un monto superior al buscado, lo que interpretó como una muestra de confianza de los bancos internacionales en la evolución macroeconómica y el fortalecimiento de su balance.

Como resultado de la operación, el BCRA pagará una tasa equivalente a la SOFR en dólares más un spread del 4%.

En el comunicado, la entidad sostuvo que continuará implementando medidas orientadas a preservar el equilibrio macroeconómico y monetario, fortalecer su hoja de balance y consolidar un escenario de mayor previsibilidad y estabilidad.