En esta noticia Dólar tarjeta: cómo evitar el cobro de las percepciones impositivas

El Gobierno eliminó a mediados de abril de 2025 el cepo cambiario para las personas humanas. En ese entonces, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) también dispuso la quita de las percepciones impositivas para la compra de moneda extranjera .

Sin embargo, el organismo aún mantiene los recargos del 30% sobre los gastos de turismo y otros consumos en el exterior. En ese sentido, gran parte de los contribuyentes se pregunta por qué no se eliminaron las percepciones —a cuenta del impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales— sobre dichos consumos.

En definitiva: ¿por qué no se avanzó en la eliminación del dólar tarjeta, un tipo de cambio que se compone del valor del dólar oficial más un 30% de percepción de Ganancias o Bienes Personales , según la situación del contribuyente?

La respuesta deriva en una cuestión no menor para el Ejecutivo: la recaudación fiscal. De acuerdo con un pedido de acceso a la información pública que realizó El Cronista, ARCA registró entre enero y abril de 2026 ingresos por $ 527.859 millones en concepto de percepciones de Ganancias. Dicha cifra equivale al 4,2% de la recaudación del tributo en el primer cuatrimestre ($ 12,58 billones).

En ese mismo período, el fisco tuvo ingresos por $ 34.668 millones en concepto de percepciones de Bienes Personales, cifra que equivale al 14,7% de la recaudación total del tributo ($ 235.603 millones).

Al comparar ambos montos con el período enero-abril de 2025, los ingresos de 2026 se mantienen relativamente constantes en términos nominales (diferente es el caso en la medición real —ajustada por inflación—). Por ejemplo, en el primer cuatrimestre del año pasado, la recaudación por percepciones de Ganancias fue de $ 568.940 millones, es decir, $ 41.081 millones más que este año . En tanto, por Bienes Personales fue de $ 34.508 millones, unos $ 160 millones menos que en 2026.

Código de régimen - descripción (en millones de pesos) ene-26 feb-26 mar-26 abr-26 Total ene-abril 2026 Total Impuesto a las Ganancias 3.403.975 3.432.249 2.609.519 3.136.961 12.582.704 Percepciones Ley 27.541 Impuesto a las Ganancias 146.828 127.478 107.131 146.422 527.859 % de participación en el total de impuesto 4,3% 3,7% 4,1% 4,7% 4,2% Total Impuesto a los Bienes Personales 54.748 77.607 37.465 65.783 235.603 Percepciones Ley 27.541 Impuesto a los Bienes Personales 11.003 8.669 5.128 9.868 34.668 % de participación en el total de impuesto 20,1% 11,2% 13,7% 15,0% 14,7%

Si bien se trata de cifras menores en comparación con los ingresos que provienen de otros tributos —o si se considera la totalidad de los recursos derivados de Ganancias y Bienes Personales—, son montos que el Gobierno no quiere resignar porque contribuyen a los recursos del Estado y, por consiguiente, al superávit fiscal .

Por tal motivo, la percepción del impuesto a las Ganancias o sobre los Bienes Personales se mantiene, según el tipo de contribuyente y la operación, en los siguientes casos:

Compras con tarjeta de crédito, débito u otros medios de pago equivalentes en el exterior.

Adquisición de servicios prestados por no residentes.

Contratación de servicios turísticos o de transporte con destino fuera del país.

De esta manera, las compras de bienes y servicios en el exterior continuarán sujetas al régimen de percepción, según la Resolución General 5617.

Cómo evitar el recargo del 30% sobre los gastos en el exterior Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cabe aclarar que las percepciones podrán computarse en la declaración de Ganancias o Bienes Personales —previo al vencimiento del plazo—. También se podrá solicitar la devolución a ARCA desde el 1° de enero del año siguiente.

Dólar tarjeta: cómo evitar el cobro de las percepciones impositivas

Para evitar el cobro de las percepciones impositivas y tener que solicitar luego su devolución, los contribuyentes podrán cancelar gastos en dólares directamente con divisas adquiridas a través del mercado oficial y mantenerlas en una caja de ahorro en moneda extranjera.

También se puede vincular la tarjeta de débito a la cuenta en moneda extranjera , lo que permite que los consumos se debiten directamente desde allí.

Otra opción, que aplica a consumos en el exterior con tarjeta de crédito, es realizar el stop debit y pagar con dólares genuinos desde una caja de ahorro en moneda extranjera o por cajero automático.