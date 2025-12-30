Luego de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , el Gobierno anunció a mediados de abril la eliminación del cepo cambiario para las personas humanas y la implementación de un esquema de flotación entre bandas para el dólar.

Si bien en aquel entonces la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso la supresión de las percepciones impositivas para la compra de moneda extranjera (atesoramiento), lo cierto es que no hubo modificaciones sobre los recargos para el turismo y los pagos con tarjeta en dólares .

En cierto modo, parte de esa decisión se explica en la recaudación fiscal. Según un pedido de acceso a la información pública que realizó El Cronista a principios de diciembre, el organismo registró entre enero y octubre ingresos por $ 1.252.264 millones en concepto de percepciones correspondientes al impuesto a las Ganancias, lo que equivale al 4,2% del total registrado por dicho gravamen ($ 30.026.567 millones) en los primeros diez meses del año.

En ese mismo período, el fisco, cuyo titular ahora es Andrés Vázquez, tuvo ingresos por $ 75.895 millones en concepto de percepciones sobre el impuesto a los Bienes Personales. Al igual que en el primer caso, se trata del 4,2% del total recaudado por dicho tributo ($ 1.819.883 millones) entre enero y octubre.

Vale aclarar, además, que se pueden computar las percepciones del dólar tarjeta a través de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales. También es posible solicitar su devolución ante ARCA, en caso de no ser contribuyentes de tales impuestos.

No obstante, la falta de respuesta o las demoras por parte del organismo generan malestar entre los ciudadanos .

Recargos para el turismo y los pagos con tarjeta en dólares: ARCA cobra una percepción del 30% sobre Ganancias o Bienes Personales

En ese sentido, El Cronista pudo acceder al monto reintegrado por el fisco. Según los datos que recibió este medio, el importe devuelto en 2024, según lo establece la Resolución General 4815 -mediante la cual se establece una percepción del 30% sobre Ganancias o Bienes Personales- , fue de $ 115.541.544.677,44.

En tanto, durante los primeros diez meses de 2025, la devolución de percepciones alcanzó los $ 95.829.011.843,57. Al sumarse ambos importes, el total asciende a $ 211.370.556.521,01.

Ahora bien, ARCA aún tiene que devolver $ 1.908.112.495,41, según la información brindada por el organismo a través del pedido de acceso a la información pública. De ese monto, $ 1.453.784.212,03 corresponden al ejercicio fiscal 2024, mientras que los $ 454.328.283,38 restantes se desprenden del período fiscal 2025 (hasta octubre inclusive).

AÑO IMPORTE 2024 $ 1.453.784.212,03 2025 $ 454.328.283,38 TOTAL $ 1.908.112.495,41

ARCA: qué son las percepciones y cómo se computan

La percepción del impuesto es una herramienta que se utiliza para asegurar el cobro de los tributos a través de agentes de percepción, ante operaciones que permiten inferir la capacidad contributiva de los sujetos que las realizan.

Por ese motivo, las percepciones se consideran pagos a cuenta del impuesto a las Ganancias o sobre los Bienes Personales , según corresponda a cada contribuyente.

Si los sujetos a quienes se les aplican las percepciones no son contribuyentes de tales impuestos, la norma habilita a solicitar la devolución correspondiente.

Respecto del período fiscal 2025 , la devolución de las percepciones cobradas en las tarjetas por los pagos que sean en dólares podrán solicitarse a partir de enero.

“Hay que esperar un poquito, que pasen algunos días, porque no están cargadas al 2 de enero, por ejemplo, las percepciones del mes de diciembre”, señaló la contadora Elisabet Piacentini.

Bajo este contexto, la especialista remarcó que, como las percepciones se piden mes a mes (en enero), quizás los primeros días ya se pueden solicitar las percepciones . Esto incluye el tramo enero- noviembre de 2025.

“Luego no hay que olvidarse de esperar unos días y pedir la devolución de las percepciones de diciembre de 2025 , una vez que ya estén cargadas en el sistema”, explicó.

Devolución de percepciones: ARCA debe $ 1.908.112.495,41 a los contribuyentes

Al mismo tiempo, si un contribuyente se olvidó de pedir la devolución de percepciones en 2023 o 2024, por ejemplo, aún está a tiempo de hacerlo.

“Se pueden pedir todos los períodos no prescriptos. Es decir, prácticamente cinco años atrás se podría llegar a pedir la devolución de las percepciones ”, sostuvo Piacentini.

Recomendó, además, chequear periódicamente en qué estado se encuentra el trámite , dado que en ciertas ocasiones ARCA podría solicitar información adicional. “Por no mirar el trámite, luego de pasados 30 días, se archiva y, por consiguiente, hay que volver a pedir la devolución de las percepciones”, advirtió.

Quiénes pueden solicitar la devolución de percepciones

Las personas que presenten la declaración jurada de Ganancias (autónomos y profesionales que están inscriptos en IVA) no podrán pedir la devolución de esas percepciones, ya que las mismas se van a aplicar cuando presenten la declaración jurada .

Lo mismo ocurre con aquellos contribuyentes que presentan la declaración jurada por Bienes Personales. Las percepciones, en este caso, se tomarán a cuenta de la declaración jurada, cuya fecha de vencimiento es en junio de 2026. Recién en ese momento tendrán la posibilidad de recuperar todas las percepciones aplicadas en 2025.

Por otro lado, quienes no son contribuyentes de esos impuestos pueden avanzar, a partir de enero de 2026, con la solicitud ante el organismo que conduce Vázquez.

Dólar tarjeta: cómo evitar los recargos por tus consumos en el exterior

Con el comienzo de las vacaciones, una de las dudas más frecuentes entre los viajeros es cuáles son las alternativas para minimizar costos en el exterior.

La tarjeta de débito -vinculada a una cuenta en dólares- es una de las opciones más utilizadas por los argentinos. Al optar por este método de pago, el monto en dólares se debita de manera inmediata de la cuenta correspondiente.

Es importante mencionar que la tarjeta debe ser internacional y estar habilitada para operar en el exterior. También es necesario configurar el plástico para que los consumos y extracciones se debiten de la caja de ahorro en dólares.