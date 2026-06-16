Si bien la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó las percepciones impositivas para la compra de moneda extranjera, aún mantiene los recargos sobre los consumos en dólares que los contribuyentes realizan con tarjeta (por ejemplo, servicios de streaming).

Justamente, esos pagos se computan a través del denominado dólar tarjeta, cuya cotización se compone del valor del dólar oficial más una percepción del 30% a cuenta del impuesto a las Ganancias o Bienes Personales.

De acuerdo con un pedido de acceso a la información que realizó El Cronista el 23 de abril, y cuya respuesta se recibió el 8 de junio, la deuda del fisco acumulada entre 2024 y 2025 asciende a $ 1.665.526.903,65.

De ese monto, $ 1.263.069.257,14 corresponden a 2024, mientras que los $ 402.457.646,51 restantes se desprenden de 2025.

AÑO IMPORTE ADEUDADO RG 4815 AÑO 2024 $ 1.263.069.257,14 AÑO 2025 $ 402.457.646,51 TOTAL $ 1.665.526.903,65

A fines de 2025, este medio también accedió a la cifra que el organismo adeudaba en materia de percepciones impositivas. En ese entonces, con datos hasta noviembre de ese año, ARCA informó que el monto total ascendía a $ 1.908.112.495,41.

Es decir que, entre ambos pedidos de acceso a la información pública, la cifra total cayó $ 242.585.591,76.

Estos anticipos se consideran pagos a cuenta de Ganancias o Bienes Personales, según corresponda. De todas formas, si las personas a quienes se les aplican no están alcanzadas por tales tributos , la normativa las habilita a solicitar el reintegro correspondiente.

En definitiva, se trata de adelantos de una obligación tributaria futura que, en algunos casos, no siempre termina configurándose como tal. Por ejemplo, en el caso de un contribuyente que no está inscripto en ninguno de esos tributos, debe abonar un importe que sale de su bolsillo para luego tener que tramitar su devolución.

Dólar tarjeta: quiénes pueden solicitar la devolución de las percepciones

En primer lugar, los contribuyentes inscriptos en el impuesto a las Ganancias o en Bienes Personales podrán incluir esos recargos al presentar la declaración jurada.

Por su parte, los trabajadores en relación de dependencia tienen la opción de informar las percepciones sufridas durante el año fiscal para que su empleador les reintegre el dinero. El trámite se efectúa a través del formulario SIRADIG —cuyo plazo para el período 2025 caducó el pasado 31 de marzo—, lo que permite reducir la carga del impuesto a pagar.

“Es importante tener en cuenta que el empleador les va a devolver hasta el tope de lo que les retuvo. Es decir, si nunca te practicó retenciones del impuesto a las Ganancias porque tu sueldo no supera el mínimo no imponible, aunque vos hayas sufrido percepciones, no te las va a devolver ”, explicó Noelia Girardi, gerente de Impuestos en Lisicki, Litvin & Abelovich.

Percepciones del dólar tarjeta: el fisco aún debe reintegrar casi $ 1300 millones del período 2024

Otra alternativa es tramitar la devolución ante ARCA. Este mecanismo está disponible para aquellas personas humanas que no estén inscriptas en el impuesto sobre los Bienes Personales, o bien no estén inscriptas en el impuesto a las Ganancias o no hayan sufrido retenciones en dicho impuesto , ya sea en el caso de jubilados o empleados cuya remuneración no alcanza el mínimo no imponible.

“A partir del 1° de enero del año siguiente al que se produjeron las percepciones, el contribuyente queda habilitado para solicitar la devolución”, agregó Girardi.

Una vez ingresado el trámite, el fisco realiza un procedimiento de control y cruce de información. De no mediar inconvenientes, aprueba la solicitud. “No obstante, que las apruebe no quiere decir que automáticamente las esté devolviendo”, subrayó la especialista.

Cabe recordar que la solicitud no se limita al último período , sino que también abarca los períodos no prescriptos, lo que habilita a revisar hasta cinco ejercicios hacia atrás .

Cómo evitar recargos por los consumos en dólares en el exterior

La tarjeta de débito —vinculada a una cuenta en dólares— es uno de los métodos de pago más utilizados por los argentinos que viajan al exterior. El mecanismo debita automáticamente el monto de la cuenta correspondiente.

Es importante mencionar que la tarjeta debe ser internacional y estar habilitada para operar en el exterior . Asimismo, para evitar recargos, es fundamental configurar el plástico a través del home banking para que los consumos se debiten directamente de la caja de ahorro en dólares .