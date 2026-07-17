La final del Mundial suma presión al dólar: los hinchas argentinos demandarán otros u$s 58 millones
Un informe privado calcula que entre 4000 y 5000 argentinos viajarán exclusivamente para ver la definición final ante España. El gasto promedio rondaría los u$s 13.000 por persona entre entradas, pasajes y alojamiento.
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