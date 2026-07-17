Cuando comenzó el Mundial, el impacto sobre las reservas del Banco Central era una proyección. A medida que la Selección avanzó de ronda, el fenómeno se hizo cada vez más visible: miles de argentinos viajaron a Estados Unidos para acompañar al equipo de Lionel Scaloni y aumentó la demanda de dólares para financiar pasajes, hoteles y entradas.

Ahora, con Argentina clasificada a la final frente a España, ese efecto vuelve a acelerarse. Un informe de la consultora Qualy estima que la definición del Mundial generará una demanda adicional de u$s 58 millones en divisas, producto de los argentinos que viajarán exclusivamente para presenciar el partido decisivo.

Hoy BCRA atraviesa una etapa de fuerte recomposición de reservas gracias a las compras realizadas en el mercado oficial, que en las últimas semanas se ubicaron entre las más elevadas del año. Aun así, el Mundial sigue representando un factor adicional de salida de dólares, tal como había anticipado El Cronista al comienzo del certamen.

Cuántos argentinos viajarán

La estimación central de Qualy es que unos 4500 argentinos viajarán exclusivamente para la final, aunque el rango va desde 3000 hasta casi 6000 personas según distintos escenarios.

Para llegar a esa cifra, la consultora tomó como referencia la capacidad del MetLife Stadium —82.500 espectadores—, la disponibilidad de entradas, el porcentaje estimado de público argentino y el hecho de que muchos hinchas ya se encuentran en Estados Unidos siguiendo el torneo.

El supuesto central considera que los argentinos ocuparán el 12% del estadio y que el 55% de ellos ya estaba en territorio estadounidense. Así, el 45% restante representaría nuevos viajeros que demandarán dólares para concretar el viaje.

Entradas por las nubes

El principal componente del gasto será la entrada. Según el informe, los tickets oficiales prácticamente se agotaron y el mercado quedó dominado por la reventa. Las entradas dinámicas comercializadas por la FIFA parten de unos u$s 8000, mientras que en plataformas secundarias pueden superar los u$s 10.000, incluso para las ubicaciones más económicas.

La consultora sostiene que se trata de un mercado con oferta totalmente inelástica: la capacidad del estadio fija un límite y los precios terminan funcionando como mecanismo de asignación frente a una demanda que supera ampliamente la disponibilidad.

Un viaje de u$s 13.000

Qualy calcula que cada argentino que viaje exclusivamente para la final gastará, en promedio, unos u$s 13.000.

La estimación contempla:

Entrada: u$s 8000.

Pasaje aéreo: u$s 1700.

Alojamiento: u$s 2000.

Otros gastos: u$s 1300.

Multiplicado por los 4500 viajeros del escenario central, el resultado es una demanda cercana a u$s 58 millones para asistir únicamente al partido decisivo.

Un efecto económico que crece con la Selección

La clasificación a la final profundiza un fenómeno que acompañó todo el Mundial. A medida que Argentina avanzó de ronda, aumentó el número de hinchas que decidieron viajar sobre la marcha, aun con pasajes escasos y entradas a precios récord.

En paralelo, el torneo también tuvo un efecto positivo para la economía del fútbol argentino. La campaña de la Selección aseguró ingresos históricos para la AFA por premios de la FIFA y elevó el monto que podrá repartirse entre los jugadores una vez concluida la competencia.

Así, el Mundial volvió a mostrar sus dos caras para la economía argentina: mientras genera ingresos récord para el fútbol local, también impulsa una mayor salida de divisas por turismo. Ahora, la final frente a España promete llevar ambos efectos a su máxima expresión.