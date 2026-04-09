La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó una movilización para el 30 de abril, en vísperas del Día del Trabajo, tal como adelantaron a El Cronista desde la central obrera. Además, dispondrán una celebración religiosa para honrar al papa Francisco. La cúpula cegetista definió una movilización hacia la Plaza de Mayo, a las 15 horas del viernes. El triunvirato —conformado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— lo detalló en una conferencia de prensa posterior a la reunión. “Hemos decidido, en conmemoración por el Día del Trabajador, hacer una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril, a las 15 horas, en la que se va a realizar también una celebración religiosa recordando al Papa Francisco”, anunció Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de la central obrera. Asimismo, adelantó que, producto del estado del patrimonio de los argentinos, la CGT va a “reclamar por el estado actual de la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar”. Al ser consultado por periodistas, Sola remarcó que “cuando se lleva adelante una política económica, no debe ser desarraigada de lo que siente la gente”.