Un grupo de docentes de Río Negro confirmaron un paro de 48 horas para este jueves 16 y viernes 17 de abril, por lo que no habrá clases hasta el lunes en varias instituciones educativas de la provincia. Según informó el gremio Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter), la medida fue definida luego de que fracasaran las negociaciones paritarias con el Gobierno provincial y tiene como eje central el reclamo por mejoras salariales y condiciones laborales. El conflicto fue ratificado por Unter tras una audiencia sin acuerdo en la Secretaría de Trabajo. La falta de una propuesta salarial que permita recomponer el poder adquisitivo de los docentes derivó en la profundización del plan de lucha, que incluirá protestas, asambleas y movilizaciones en distintos puntos de la provincia. Desde el sindicato remarcaron que la decisión se enmarca en lo resuelto durante el último Congreso General Extraordinario y apuntaron directamente contra el Ejecutivo provincial por la falta de respuestas. Desde Unter insistieron en que la protesta busca visibilizar el malestar del sector docente y advirtieron que el conflicto podría escalar si no hay respuestas concretas. “Cuando el gobierno ajusta y no da respuestas, respondemos con organización, unidad y lucha”, afirmaron a través de un comunicado. Desde Unter explicaron que el paro fue convocado ante la ausencia de una propuesta salarial acorde, la falta de avances concretos en la negociación y decisiones oficiales que, según el gremio, agravan el conflicto. “¡Sin respuestas, hay plan de lucha! El gobierno es el único responsable”, señalaron. Además del reclamo salarial, el gremio exige mejoras en las condiciones edilicias de las escuelas, una cobertura adecuada de cargos y el respeto de los derechos laborales dentro del sistema educativo provincial. La secretaria general de Unter, Laura Ortiz, detalló que durante el jueves 16 de abril se llevarán adelante acciones locales en cada ciudad, con asambleas, actividades en instituciones educativas y tareas de organización para la jornada siguiente. El viernes 17, en tanto, se realizará una movilización provincial en Cinco Saltos, que concentrará a docentes de distintas localidades de Río Negro y funcionará como punto central de visibilización del conflicto. “Este 17 de abril, en la Seccional Cinco Saltos, la calle nos encuentra”, indicaron desde el gremio. Durante la paritaria, el Gobierno provincial decidió mantener su oferta salarial y cuestionó la convocatoria a la medida de fuerza. Desde el Ejecutivo sostuvieron que buscan preservar un esquema basado en el “diálogo, la responsabilidad y la previsibilidad” en el uso de los recursos públicos. A pesar del conflicto, las autoridades confirmaron que el 20 de abril se pagará la segunda cuota de la suma fija no remunerativa de $ 125.000 por agente. Además, señalaron que las nuevas grillas salariales se definirán una vez publicados los índices de inflación de Viedma y a nivel nacional.