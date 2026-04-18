El sector bancario arrancó el segundo trimestre del año con novedades en materia salarial. La Asociación Bancaria, el gremio que conduce Sergio Palazzo, confirmó una actualización del 3,4% sobre los haberes correspondientes a marzo de 2026, lo que llevó el salario inicial de la actividad a $ 2.259.305,03. Con este movimiento, el acumulado en los primeros tres meses del año trepó al 9,4% sobre los salarios de diciembre de 2025. La medida alcanza a la totalidad de las remuneraciones mensuales brutas del sector, tanto las normales y habituales como las que tienen carácter no remunerativo, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales. En paralelo, el comunicado también precisó el monto correspondiente al Día del Bancario: el pago mínimo fue fijado en $ 2.014.092,28, con la aclaración de que ese valor quedará sujeto a correcciones según las actualizaciones que se vayan acordando en las próximas rondas de negociación paritaria. Respecto a los meses que siguen, gremio y empleadores acordaron sostener el mismo esquema de actualización durante abril y mayo de 2026, manteniendo el mecanismo y el alcance que rigieron en los acuerdos previos. Además, ambas partes se comprometieron a retomar la negociación paritaria en la segunda quincena de junio del corriente año. Desde la Asociación Bancaria celebraron el acuerdo y remarcaron que el objetivo central de estos acuerdos es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector frente al contexto inflacionario.