La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que nuclea a los controladores aéreos, levantó definitivamente las medidas de fuerza escalonadas que afectaban los despegues de vuelos comerciales en aeropuertos de todo el país. La razón es que se alcanzó un acuerdo salarial con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), lo cual despeja el horizonte operativo para el cierre de la temporada estival. Originalmente, la medida de fuerza estaba prevista que comenzara el jueves 26 de febrero y se extendiera hasta el martes 2 de marzo, en una modalidad escalonada que, si bien no paralizaría la actividad aerocomercial, impactaría fuertemente en los vuelos programados, tanto de cabotaje como internacionales, ya que se verían restringidas las autorizaciones de salida en franjas horarias específicas. La resolución del conflicto se produjo tras el fin de la conciliación obligatoria. Las partes lograron acercar posiciones sobre un cronograma de recomposición que abarca el primer semestre del año. Los puntos centrales del acta aprobada incluyen: Desde ATEPSA señalaron que “durante el último año los trabajadores debieron enfrentar la presión inflacionaria y el incremento de las operaciones aéreas sin mejoras salariales ni inversiones operativas”. El levantamiento del paro normaliza los cronogramas de las aerolíneas. El desafío para el trimestre entrante será cumplir con la pauta de inversión operativa que el gremio reclama, en un contexto de desregulación donde la eficiencia es el nuevo estándar. El conflicto entre el gremio ATEPSA, que nuclea a los controladores aéreos, y la empresa estatal EANA arrastra meses de tensión. En agosto del año pasado, las partes acordaron un aumento del 15% en cuatro tramos, lo que permitió una suspensión temporal de las protestas. El actual reclamo combina denuncias sobre el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) y una pérdida sostenida del poder adquisitivo de sus trabajadores. Desde la empresa estatal, en tanto, la postura es firme. EANA enfatiza que los servicios de navegación aérea están catalogados como esenciales por ley, además de recordar que los controladores cumplen una función crítica en el sistema de transporte aéreo: son los responsables de autorizar despegues y aterrizajes, ordenar el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y garantizar que las operaciones se realicen bajo estrictos estándares de seguridad. Por ello, durante las etapas anteriores del conflicto, la empresa estatal denunció que algunas acciones gremiales comprometieron la seguridad operacional, tanto en tierra como en vuelo, y presentó una denuncia penal ante la Justicia federal.