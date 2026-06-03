No hay clases por 48 horas: docentes realizarán un paro el miércoles y jueves de esta semana para todos estos estudiantes.

En esta noticia Qué exigen los docentes universitarios

La Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN) cumplirá hoy y el jueves un paro por 48 horas, como parte de su plan de lucha en rechazo a la política educativa y salarial impulsada por el Gobierno nacional para las casas de altos estudios.

La medida de fuerza contempla paros, movilizaciones, clases públicas y diversas actividades de visibilización del conflicto en las universidades públicas, en el marco del reclamo para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso.

La FEDUN realizó un nuevo plenario de secretarios y secretarias generales, con la participación de sus gremios de base de todo el país, en el que se analizó “la continuidad del plan de lucha y el desarrollo de las dos semanas de visibilización del conflicto universitario”.

Esta semana se dará otra jornada de protestas por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Fuente: archivo).

Qué exigen los docentes universitarios

La entidad que tiene como secretario general a Daniel Ricci, informó que exige la convocatoria inmediata a paritarias y alertó que los docentes universitarios acumulan una pérdida del 52,1% de su poder adquisitivo desde la asunción del Gobierno de Javier Milei.

En el plenario de organizaciones de base se puntualizó que “la ausencia de negociaciones representa una decisión política que profundiza el ajuste sobre el sistema universitario”.

Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, para la organización sindical la Ley de Financiamiento Universitario es “central para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio y preservar la calidad educativa”.