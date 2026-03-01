El próximo lunes, los sindicatos docentes de alcance nacional realizarán una medida de fuerza que impactará en todas las jurisdicciones, pero especialmente en aquellos distritos que tenían previsto para esa fecha el inicio de sus respectivos ciclos lectivos. Si bien existe una larga tradición de protestas de este tipo al comienzo del año, en esta ocasión estarán marcadas por un hecho de especial significación: la sanción de la reforma laboral, que incluyó a la Educación como servicio esencial y limita el derecho a huelga, imponiendo una cuota obligatoria de presentismo a los docentes. El Gobierno nacional, que había suscripto un decreto en el que deslindaba la negociación paritaria en las provincias, se vio obligado —por orden de la Justicia— a convocar a los representantes sindicales a una negociación. El encuentro se realizará en el Ministerio de Capital Humano, la cartera que conduce Sandra Pettovello, y tendrá lugar el mismo lunes en que se llevará adelante la huelga nacional. En el pliego de reivindicaciones, reclaman una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Paralelamente, rechazan el proyecto del Gobierno para sancionar una nueva ley de Educación que incluiría la voucherización de la oferta académica, el retiro del Estado como garante del derecho a la educación y la habilitación del “homeschooling”. La decisión fue adoptada por Ctera, pero también por UDA y CEA, los sindicatos docentes con presencia en la Confederación General del Trabajo. Además, coincide con las resoluciones que ya había tomado el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Allí radica otra novedad: una protesta de los maestros que había sido lanzada contra la administración de Axel Kicillof por las bajas ofertas en las negociaciones salariales. El gobernador abrirá las sesiones ordinarias de la Legislatura en medio de un escenario conflictivo al que, con el correr de las horas, se sumaron judiciales y estatales, todos por reclamos vinculados a los ingresos. Algunas provincias adelantaron el inicio del ciclo lectivo a la semana pasada, con suerte diversa. Santiago del Estero lo hizo el 18 de febrero de 2026; San Luis, Chubut y Jujuy, el 23; Tierra del Fuego, el 24; y el 25 fue el turno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Sin embargo, en Chubut se registraron acciones sindicales parciales y lo mismo ocurrió en Neuquén, donde la Asociación de Trabajadores de la Educación llevó adelante una huelga en el arranque del ciclo lectivo. Todas las provincias debían haber comenzado las clases antes o el mismo 2 de marzo, pero la protesta nacional frustrará esa meta. Además, en Jujuy y Tucumán la medida se extenderá por 48 horas, en función de las decisiones adoptadas por los sindicatos locales.