A una semana de su aprobación final en el Congreso, el Gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral -o reforma laboral- a través del Decreto 137/2026. Así, bajo las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la Ley 27.802 ya es oficial y puede ponerse en marcha. La reforma laboral aprobada por el oficialismo implica amplios cambios en indemnizaciones, vacaciones, la registración, la jornada y los aportes sindicales y patronales, entre otros. La reforma laboral se aprobó el pasado viernes 27 de febrero en el Senado, luego que volviera a la Cámara Alta con modificaciones de parte de Diputados. Se trata de uno de los logros más relevantes del oficialismo en el Congreso con su nueva composición luego de que La Libertad Avanza ganara las elecciones legislativas de octubre del año pasado, lo que le permitió fortalecer su presencia en ambas cámaras y continuar desarrollando los acuerdos con la oposición “dialoguista”. Según el Gobierno, la “Ley de Modernización Laboral” es clave para mejorar la registración laboral y aportar al crecimiento económico a través de empleo de calidad. La norma introduce cambios profundos en la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), la Ley de Empleo y regímenes especiales: desde vacaciones hasta indemnizaciones, todos los cambios. Noticia en desarrollo.