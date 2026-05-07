La posibilidad de un nuevo paro nacional docente volvió a encender las alarmas en distintas entidades del país. Miles de maestros comenzaron a organizarse para definir medidas de protesta que podrían impactar directamente en el calendario escolar de las próximas semanas y provocar suspensión de clases en todos los niveles educativos. Mientras el alcance de las protestas podrían definirse a partir de la próxima semana, la preocupación crece especialmente entre madres, padres y estudiantes ante la posibilidad de interrupciones prolongadas en las actividades escolares. El movimiento está relacionado con el rechazo a la Ley del ISSSTE de 2007, una demanda histórica de diversos sectores del magisterio que volvió a tomar fuerza en medio de las discusiones nacionales sobre derechos laborales y jubilaciones docentes. Aunque todavía no existe una fecha oficial para el inicio de la movilización, sindicatos y organizaciones magisteriales, la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó que realizará una consulta interna para definir su participación en el paro nacional convocado por sectores del magisterio. La mayoría respaldó la posibilidad de sumarse a las protestas nacionales: Aunque la convocatoria nacional fue impulsada principalmente por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Zacatecas el sindicato decidió consultar directamente a sus bases antes de definir medidas. El secretario general de la Sección 34, Filiberto Frausto Orozco, explicó que todavía no existe una fecha definitiva para el inicio del paro nacional. Sin embargo, confirmó que el próximo 16 de mayo se llevará a cabo una Asamblea Nacional Representativa donde se decidirán las acciones que seguirán los docentes en distintas entidades del país. Entre los temas que se discutirán aparecen: De manera tentativa, algunas fechas propuestas para el inicio del paro son el 1, 5 u 8 de junio, días previos al comienzo del Mundial de fútbol, con el objetivo de aumentar la visibilidad nacional de las protestas. Las autoridades sindicales estiman que alrededor de 3,000 escuelas en Zacatecas podrían verse impactadas si finalmente se concreta la suspensión de actividades. Hasta el momento no se precisó cuántos alumnos quedarían sin clases, aunque el alcance podría extenderse a distintos niveles educativos dependiendo de la participación de otras secciones sindicales en el país. El dirigente sindical también pidió a los docentes prepararse económicamente y en materia organizativa ante la posibilidad de una movilización prolongada.