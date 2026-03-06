Sectores sindicales impulsan un paro nacional docente universitario por tiempo indeterminado, en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento de la ley de financiamiento para las universidades públicas. Los sindicatos docentes sostienen que los salarios del sector registraron una fuerte pérdida de poder adquisitivo en los últimos meses. En ese contexto, reclaman una recomposición salarial cercana al 51%, además de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. También advierten sobre el impacto que la situación presupuestaria podría tener en el funcionamiento de las universidades públicas si no se actualizan los recursos destinados al sistema. Por el momento, la federación sindical CONADU Histórica convocó a un paro nacional entre el 16 y el 20 de marzo. Sin embargo, desde distintos sectores gremiales plantean que la medida debería continuar por tiempo indeterminado si no hay respuestas del Gobierno nacional a los reclamos del sector. Una de las iniciativas más firmes proviene de la AGD-UBA, que en asamblea votó llevar al congreso de la federación la propuesta de mantener el paro hasta obtener una solución al conflicto. La decisión final sobre el alcance del paro se tomará en el congreso de CONADU Histórica, donde las distintas asociaciones docentes debatirán si mantienen la medida por los cinco días inicialmente convocados o si avanzan con una huelga sin fecha de finalización. En caso de prosperar esta última propuesta, el conflicto podría afectar el normal inicio del primer cuatrimestre en varias universidades nacionales, dependiendo del nivel de adhesión que tenga la medida en cada institución.