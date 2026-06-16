Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad en formato digital.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) incorporó una modalidad digital que permite a los titulares acceder al documento de manera más simple y rápida.

Aunque la versión física continúa siendo válida y puede utilizarse junto con la digital, las autoridades recomiendan gestionar esta última para facilitar su uso y consulta.

Quienes aún no cuenten con el CUD digital pueden obtenerlo siguiendo una serie de pasos sencillos.

¿Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad en formato digital?

Para poder tramitar el Certificado Único de Discapacidad en formato digital se debe dirigir a la aplicación de Mi Argentina y seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la aplicación o página web de Mi Argentina con CUIL y contraseña.

Luego seleccionar la opción “Mis Documentos”.

Elegir el recuadro donde dice “Mi Salud”. Allí podrás acceder a tu CUD.

Mi Argentina permite tener una serie de documentos en formato digital (Fuente: Mi Argentina).

Las Juntas Evaluadoras de Discapacidad seguirán entregando el documento en papel para quienes prefieran tenerlo de manera física.

Paso a paso para solicitar el CUD por primera vez

Solicitar un turno en la Junta Evaluadora más cercana.

Presentar la documentación médica actualizada.

Asistir a la evaluación interdisciplinaria.

Con la aprobación, se entrega una nueva versión impresa del CUD y se actualiza la versión digital.

Documentación requerida

Certificado médico actualizado (no mayor a seis meses) con diagnóstico completo.

Informes y estudios médicos recientes.

Documento Nacional de Identidad (DNI) original y legible.

De tenerlo, copia del carnet de obra social o prepaga.

Recibo de sueldo, en caso de estar empleado, o recibo de sueldo del familiar a cargo.

Si es jubilado o pensionado, recibo de haberes.

Discapacidades o enfermedades que habilitan el CUD