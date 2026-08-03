Este lunes, 3 de agosto de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1529 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,13%.

En la última semana, la cotización euro/dólar subió 1.25%, mientras que en el último año registró una variación de -0.55%, lo que sugiere un repunte reciente frente a una tendencia anual ligeramente negativa.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización de la moneda dólar hoy muestra una leve tendencia al alza en comparación con los días anteriores, con un aumento constante en su valor. Este patrón sugiere que la demanda por la moneda sigue creciendo, lo que puede ser un indicativo de mayor confianza en la economía.

Sin embargo, todavía es necesario estar atentos a factores económicos que podrían influir en esta tendencia. Un análisis más profundo revela que, aunque la situación actual es positiva, cualquier cambio en políticas económicas o eventos globales podría alterar este comportamiento.

La volatilidad de la última semana del Euro y dólar fue del 4.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 5.45%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.