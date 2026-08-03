El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el Gobierno aumentará a $ 50.000 millones el monto de los reintegros de IVA. La medida estará destinada exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Esperamos que les dé un alivio importante”, dijo el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista con A24. La declaración se da en un contexto de retracción del consumo y de serias limitaciones de liquidez para el sector pyme .

“Hoy las pymes tienen dos o tres problemas. Por un lado, tienen un costo financiero alto. Por otro, muchas tienen problemas con ARCA o ARBA, que las fiscalizan. Y, encima, algunas tienen créditos con ARCA”, aseguró.

El anuncio se da en vísperas de la publicación del dato de recaudación tributaria de julio por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Cabe recordar que en junio los ingresos fueron de casi $ 21 billones —apenas por debajo de la recaudación de mayo—, lo que representó una caída real interanual de aproximadamente 7,4%. En ese momento, ARCA remarcó que la prórroga del vencimiento para la presentación y el pago del saldo de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de personas humanas, correspondientes al período fiscal 2025, incidió negativamente.

Aun así, en Economía confían en que el resultado de la recaudación de julio será positivo, impulsado especialmente por una mejora en Ganancias, luego de que las personas humanas efectivizaran el pago a fines de ese mes.

La recaudación habría registrado una mejora en julio, impulsada por el rendimiento de Ganancias (personas humanas) AP Photo/Matilde Campodonico

“La recaudación conjunta de IVA y Ganancias habría crecido un 8,2% real interanual durante el mes de julio. Resulta importante recordar que la sumatoria de estos dos impuestos representa aproximadamente el 97,1% de la masa coparticipable neta”, consignó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Según la organización que dirige el economista Nadin Argañaraz, Ganancias habría tenido una suba real interanual del 20%, mientras que el IVA habría registrado una variación nula.

Reintegros de IVA para pymes

“Vamos a aumentar el monto de los reintegros de IVA que tienen muchas pymes. El incremento, específicamente destinado al sector, será de $ 50.000 millones”, aseguró Caputo. El mes pasado, ARCA realizó devoluciones del Impuesto al Valor Agregado, correspondientes a saldos a favor, por $ 37.000 millones. En el acumulado del primer semestre de 2026, esas devoluciones se ubicaron un 22% por debajo del mismo período del año anterior.

En ese sentido, el ministro de Economía reiteró que la intención de la actual administración es reducir la presión impositiva y brindar alivio a las pequeñas y medianas empresas .

Estos 50 mil millones por mes de alivio a las pymes se suma a la moratoria lanzada para ellas también, el 14 de julio. https://t.co/Me1rCuDnx3 — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 1, 2026

“Tenemos que seguir bajando impuestos, tenemos que seguir bajando regulaciones, tenemos que bajar el costo financiero y tenemos que mejorar la infraestructura. Esa es la manera en que sos competitivo y bajás el costo argentino, no devaluando, porque eso es simplemente bajarle el salario a la gente”, ratificó.

El funcionario agregó que la gestión del presidente Javier Milei redujo “tres puntos de impuestos” y alcanzó el equilibrio fiscal sin elevar la carga impositiva sobre los contribuyentes .

La nueva medida para las pymes surge luego de que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sugiriera mejorar las condiciones para el sector.

“¿Cómo podemos apoyar a la Argentina para mejorar las condiciones financieras, de modo que las pymes y las familias puedan acceder al crédito? ¿Cómo generar más empleo, aumentar el consumo y crear mayores oportunidades para las pymes? Son las creadoras de empleo, necesitamos pymes pujantes y dinámicaspara que el crecimiento sea compartido“, dijo Georgieva en la conferencia de prensa que tuvo lugar en el Ministerio de Economía.

¿Moratoria?

En otro tramo de la entrevista, Caputo dijo que el Gobierno lanzó el 14 de julio una moratoria para las pequeñas y medianas empresas. “Estos $ 50 mil millones por mes de alivio a las pymes se suman a la moratoria lanzada para ellas también el 14 de julio”, reafirmó en su cuenta de X.

Sin embargo, no se oficializó una moratoria, sino un plan de facilidades de pago.

“Se quiso referir a que se había otorgado un plan de facilidades de pago, pero efectivamente no es una moratoria. Normalmente, una moratoria contempla condonaciones: pueden ser totales o parciales sobre los intereses y también pueden alcanzar a las multas no firmes. Habitualmente, se condonan las multas no firmes y, en cuanto a los intereses, a veces se condona el 100% y, otras veces, un porcentaje. Incluso, en algunos casos se establece un porcentaje de condonación para quienes adhieren hasta determinada fecha y otro diferente para quienes ingresan posteriormente , con el objetivo de incentivar la adhesión temprana”, explicó Sebastián Domínguez, contador y CEO de SDC Asesores Tributarios, en diálogo con El Cronista.

El especialista recordó que este tipo de condonaciones de intereses y sanciones se establecen por ley. Además, señaló que las tasas de financiación de las moratorias, en general, son inferiores a la tasa de interés resarcitorio.

Tal como contó este medio hace algunas semanas, las pymes necesitaban un plan de pagos que les permitiera ordenar su situación tributaria y evitar juicios de ejecución fiscal y embargos. Sin embargo, algunos expertos advirtieron que el mecanismo no contempla un alivio financiero integral.

El plan de pagos permite regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026

El plan de pagos dispuesto por ARCA establece que las micro y pequeñas empresas contarán con hasta 18 cuotas para obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social, con un pago a cuenta del 5%. En cambio, las medianas empresas —tramos 1 y 2— tendrán hasta 15 cuotas para obligaciones generales, con un pago a cuenta del 10%.

En ambos casos, la tasa de financiación mensual es del 2,75%, por encima del 1,9% de inflación registrado en junio y de las proyecciones para julio. Además, el monto mínimo del pago a cuenta y de cada cuota es de $ 50.000. A ello se suma que las cuotas correspondientes a planes de facilidades de pago vigentes quedan excluidas del régimen.

“Tiene como tasa de financiación la misma que se aplica al interés resarcitorio. Entonces, no hay condonación de intereses, no hay condonación de sanciones y la tasa de financiación es la misma que se aplica cuando alguien incumple sin que exista un juicio de ejecución fiscal. Tampoco es tan amplia la cantidad de cuotas: es limitada”, remarcó Domínguez.

El mecanismo permite regularizar obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026, inclusive. El plazo para adherir se extiende hasta el 30 de octubre de este año.