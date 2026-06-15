Desde este 19 de junio, las personas con discapacidad podrán acceder a un exclusivo beneficio. Se trata del descuento del 100% en viajes en colectivos de jurisdicción nacional y trenes a través de la tarjeta SUBE y sin necesidad de presentar el CUD.

El objetivo de la medida es simplificar el acceso a este beneficio, resguardando la información personal de los usuarios y minimizando el uso de documentación más propensa al fraude.

¿Qué ventajas están disponibles para los titulares del CUD?

Como sabemos, el Certificado Único de Discapacidad permite el acceso a una serie de derechos y beneficios en Argentina, entre los cuales se incluyen:

Cobertura de salud : cobertura total en las prestaciones del sistema básico para personas con discapacidad. Esto incluye tratamientos médicos, rehabilitación, apoyos educativos y provisión de prótesis.

Transporte gratuito : acceso sin costo al transporte público de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.

Eximición de tasas municipales : algunas municipalidades eximen a los titulares del CUD de ciertos tributos y tasas locales.

Beneficios en la compra de automotores : exención del IVA en la compra de vehículos nacionales y otros impuestos para vehículos importados.

Asignaciones familiares : acceso a beneficios como la asignación por hijo con discapacidad y la asignación por maternidad en casos de síndrome de Down.

Derechos laborales : inclusión en el cupo laboral del 4% en organismos estatales y acceso a programas de empleo.

Facilidades para la instalación de comercios : acceso a espacios en edificios estatales para la instalación de emprendimientos.

Símbolo Internacional de Acceso: permiso para libre tránsito y estacionamiento.

Para facilitar el traslado en colectivos de jurisdicción nacional y trenes, ya no tendrán que mostrar su CUD para acceder al transporte gratuito. Lo podrán hacer solamente con su SUBE.

Cambia el Certificado Único de Discapacidad: cuándo se debe actualizarlo y qué condiciones hay que cumplir (foto: archivo).

¿Cómo activo el beneficio de la SUBE para personas con discapacidad?

Para utilizar esta modalidad, las personas beneficiarias deberán vincular su CUD a una tarjeta SUBE registrada a su nombre. No obstante, el nuevo sistema convivirá con el mecanismo vigente, por lo que también se podrá continuar accediendo al beneficio mediante la presentación del CUD en formato físico.

Las personas con discapacidad deberán registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial de SUBE. Esta funcionalidad estará disponible a partir del 16 de junio.

En los casos en que el beneficio incluya un acompañante, el descuento del 100% quedará asociado a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

Paso a paso: cómo obtener el beneficio con la tarjeta SUBE

Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE . Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2. Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”. Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos. Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones: Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE. Utilizar la aplicación SUBE, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC). Activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

¿Cómo viajar con la tarjeta SUBE?

En colectivos de jurisdicción nacional

Informar al conductor el destino del viaje. Apoyar la tarjeta en la validadora hasta que se confirme la operación.

En trenes

Apoyar la tarjeta en el molinete al inicio del viaje (check-in). Volver a apoyarla al finalizar el recorrido (check-out).

Importante: en todos los casos, si la persona con discapacidad viaja junto a un acompañante, deberá repetir el procedimiento para registrar ambos pasajes.