Cómo saber la cantidad de cuotas del Crédito ANSES que me quedan por pagar y sus montos.

Miles de argentinos continúan abonando los Créditos ANSES otorgados en años anteriores, una línea de financiamiento que permitió acceder a montos elevados con planes de devolución extendidos. Aunque actualmente estos préstamos ya no se encuentran disponibles, quienes los solicitaron siguen cumpliendo con las cuotas acordadas.

Ante las dudas frecuentes sobre cuánto falta pagar o cuál es el valor de cada vencimiento, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene habilitadas herramientas digitales que permiten acceder a toda la información relacionada con los créditos vigentes desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Paso a paso: cómo consultar las cuotas pendientes del Crédito ANSES

Para verificar el estado de un préstamo es necesario ingresar a Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, los usuarios deben dirigirse al apartado destinado a los créditos para visualizar el detalle completo de las obligaciones activas.

Las cuotas mantienen un valor estable durante casi todo el plan de pago (Fuente: ANSES).

Desde ese mismo espacio también es posible revisar cuántas cuotas quedan pendientes, conocer el importe de cada una y gestionar datos vinculados a la cuenta bancaria utilizada para los débitos automáticos. Esta información resulta clave para evitar inconvenientes y llevar un control preciso de los pagos.

Qué ocurre si no se debita una cuota y cuáles son los montos vigentes

El organismo recordó que las cuotas suelen descontarse automáticamente durante los primeros días de cada mes. Por ese motivo, es importante mantener saldo suficiente en la cuenta declarada para evitar retrasos que puedan generar costos adicionales.

En caso de que el débito no pueda concretarse, la obligación pendiente se acumula para el período siguiente junto con los intereses correspondientes. Además, el sistema permite identificar estas situaciones mediante avisos específicos que informan la existencia de deuda.

Respecto de los importes, las cuotas mantienen un valor estable durante casi todo el plan de pago, mientras que la primera suele presentar una diferencia debido a cargos administrativos incorporados al inicio del financiamiento. Aunque ANSES dejó de ofrecer esta línea de créditos, distintas entidades bancarias continúan brindando alternativas de préstamo destinadas a jubilados, trabajadores y beneficiarios de prestaciones sociales.