En un Mundial atravesado por los cooling breaks y la saturación de publicidades de apuestas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recaudó $ 13.656 millones —máximo en términos nominales— a través del impuesto indirecto sobre apuestas y juegos online legales en junio de 2026, mes que coincidió con el inicio del Mundial de Fútbol disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

La cifra, publicada por el organismo en su último informe de recaudación tributaria, registró un aumento real interanual del 35,5%, según cálculos de la consultora Analytica.

El monto fue en aumento mes a mes a lo largo de este año: en enero fue de $ 10.951 millones; en febrero, de $ 11.054 millones; en marzo, de $ 10.957 millones; en abril, de $ 12.498 millones; y en mayo, de $ 12.712 millones.

“En el acumulado del primer semestre la suba es de 37,8% (ajustada por inflación)”, señala la firma. La particularidad es que en el período de enero a junio de 2026 se acumularon ingresos por $ 71.828 millones, mientras que en todo 2025 la cifra total fue de $ 93.658 millones; es decir, una diferencia de casi $ 22.000 millones con seis meses de recaudación por delante.

El contraste con 2024 es marcado: aquel año cerró con $ 39.500 millones, cifra que el primer semestre de este año ya superó en un 81%.

Cabe aclarar que ARCA comenzó a diferenciar los ingresos que percibe por el impuesto indirecto sobre apuestas y juegos online (apuestas deportivas y casinos, entre otros) a partir de enero de 2025. Sin embargo, los datos de 2024 aportados por Analytica surgen de una estimación sobre la base de la variación interanual que registró la recaudación tributaria en 2025 respecto del año anterior .

Los recursos generados por este gravamen, asociado al flujo de dinero que ingresa a las plataformas, se distribuyen en un 95% según las condiciones establecidas por la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. El 5% restante lo recibe ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima), bajo la órbita de Gustavo Coria, vicejefe de Gabinete del Interior y mano derecha de Diego Santilli.

Impuesto indirecto a las apuestas online

El impuesto indirecto —sancionado mediante la Ley 27.346— grava las apuestas y/o juegos de azar efectuados en el país a través de cualquier tipo de plataforma digital, cualquiera sea el dispositivo utilizado para su descarga, visualización o utilización.

Este tributo se encuentra muy asociado al flujo de dinero que ingresa a las plataformas digitales legales. En ese sentido, no es un aspecto menor que en los últimos años se haya registrado un aumento sostenido de la recaudación tributaria por apuestas online, que tocó un techo nominal en el mismo mes en que se dio comienzo al Mundial 2026.

“Jurídicamente no es un impuesto que grava a la plataforma por recibir depósitos, sino un impuesto cuyo contribuyente es el apostador y que, en la mayoría de los casos, la plataforma o el intermediario percibe e ingresa a ARCA”, señaló Diego Fraga, especialista en derecho tributario y socio de Expansion Business Argentina.

El tributo no recae sobre la facturación o la ganancia que se produzca en las plataformas legales. Sin embargo, su evolución permite conocer, de manera aproximada, el crecimiento del volumen de depósitos.

ARCA recibió $ 13.656 millones a través del impuesto indirecto sobre apuestas y juegos online legales en junio de 2026 Fuente: Shutterstock Shutterstock

Aun así, es complejo reconstruir con exactitud esa evolución de depósitos porque, según la Ley 27.346, conviven diferentes alícuotas.

El impuesto a ingresar surgirá de la aplicación de una alícuota del 5% sobre “el valor neto de los depósitos que realice el apostador en su cuenta de juego”, con posibilidad de reducción al 2,5% si se cumplen los requisitos de inversión genuina (capital invertido, por única vez, superior a $ 200.000.000). En cambio, si un operador local que debería estar registrado no lo está, la alícuota pasa a ser del 7,5%.

Por otro lado, la alícuota se incrementará al 10% para el caso de apuestas en que intervenga, de manera directa o indirecta, un sujeto del exterior; o al 15% cuando ese sujeto del exterior, además, se encuentre ubicado, constituido, radicado o domiciliado en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación, en los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y no esté inscripto en el “Registro de Control Online del Sistema de Apuestas”.

No obstante, el impuesto indirecto no representa toda la carga tributaria. Según detalló Fraga, las empresas operadoras pagan, además, los impuestos que les corresponden como a cualquier otra empresa: Ganancias, IVA en la medida aplicable, débitos y créditos bancarios, cargas sociales e Ingresos Brutos, entre otros.

“En Ganancias tienen incluso un tratamiento especialmente gravoso: las rentas provenientes de apuestas mediante plataformas digitales tributan al 41,5%. A eso se agregan los cánones y derechos que deben pagar por las licencias otorgadas por las distintas jurisdicciones”, explicó el especialista.

Apuestas en CABA durante el Mundial 2026

Según datos exclusivos a los que accedió El Cronista, CABA registró depósitos en las plataformas legales radicadas allí por poco más de $ 50.000 millones entre enero y julio, tomando como fecha de corte la final que concluyó con el triunfo de España sobre Argentina.

La información, que surge a partir de los datos proporcionados por entes de control de la Ciudad, señala que durante el Mundial aumentó el porcentaje de apuestas (sin contemplar a quienes apostaron en el exterior) en alrededor de un 80%.

En el período de enero hasta la final de la Copa del Mundo, inclusive, también se detectó un incremento del 21% en la cantidad de jugadores (cerca de 200.000) que apostaron en plataformas legales autorizadas para operar en CABA.

Lo más llamativo se encuentra en el promedio diario de depósitos en las plataformas digitales. Antes de la Copa del Mundo, la cifra equivalía a $ 1400 millones.

Sin embargo, en el transcurso del evento, el promedio diario ascendió a $ 2600 millones, es decir, creció un 85,7% en términos nominales.

Aumentaron los depósitos promedio diarios (apuestas online) durante el Mundial 2026, según datos de CABA EFE

El fenómeno de las pausas de hidratación

El evento que reúne a los mejores países del “planeta fútbol” tuvo la particularidad de que, en esta edición, instaló las “pausas de hidratación”, también conocidas como “cooling break”.

Allí se dio un fenómeno que comenzó a llamar la atención de diferentes analistas, profesionales y padres : la saturación publicitaria de las plataformas de apuestas.

Según Novarum, consultora especializada en comunicación política y de marca, la publicidad de los sitios de apuestas tuvo un impacto inmediato en el comportamiento de los usuarios durante el partido entre Argentina y Austria. De acuerdo con el análisis de búsquedas en Google, en las pausas de hidratación las marcas auspiciantes registraron incrementos de entre el 60% y el 150% en sus búsquedas.

En el documento, titulado “Timba break”, Novarum tomó tres ejemplos: dos de casas de apuestas que fueron auspiciantes y un tercer sitio que no fue sponsor. Si bien las plataformas “tienen un tráfico orgánico de búsquedas y usuarios en todo momento”, la firma concluye que los espacios publicitarios que auspician sitios de apuestas “aparecen como incentivos que inyectan picos de actividad en muy breves franjas de tiempo”.

A pesar de que el público en los estadios se manifestó en contra, el cooling break irrumpió sin atenuantes en la dinámica de los partidos, las transmisiones y las apuestas deportivas. En este sentido, Novarum indicó que las pausas de hidratación “operan como un embudo de tráfico de búsquedas hacia los sitios de apuestas”.

Según explicó Benjamín Silva, psicólogo y psicoanalista del equipo de Entrelazar, un centro de investigación y tratamiento de la adicción al juego que cuenta con áreas de trabajo en CABA y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), alrededor del 90% de las consultas que reciben —comprometidos con las apuestas deportivas— se ubican entre los 15 y 30 años.

El especialista señaló que las apuestas deportivas son un “fenómeno grupal”, concentrado casi al 100% en la dinámica de los varones .

Novarum detectó que las búsquedas para realizar apuestas (en Argentina vs. Austria) treparon entre un 60% y 150%

Tal es así que el “gancho” para atraer nuevos apostadores funciona de dos maneras. Por un lado, un mecanismo “vertical”, donde en la publicidad aparece un “referente para los más jóvenes”; es decir, la “mecánica de lo inconsciente”. Por otro lado, un mecanismo “horizontal”, que opera entre grupos de amigos o familiares.

“La viralización (publicidades) no es solo por seducción o engaño, también funciona entre pares”, explicó Silva. De todos modos, aclaró que aún es muy pronto para saber cuál es el universo de nuevos apostadores que surgió a partir del Mundial 2026.