Beneficios del Certificado Único de Discapacidad en 2026: lo que necesitas saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene una serie de beneficios destinados a las personas que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Entre ellos se encuentran la cobertura integral de salud, ayudas económicas, transporte gratuito y distintas exenciones que rigen en todo el país.

El CUD es un documento público y gratuito que acredita la discapacidad de una persona y habilita el acceso a derechos contemplados en la legislación nacional. Además, permite realizar trámites y solicitar prestaciones específicas vinculadas con la salud, la educación y la asistencia social.

Qué beneficios otorga el CUD en 2026

Entre los principales beneficios que habilita el Certificado Único de Discapacidad se encuentra la cobertura del 100% en tratamientos de rehabilitación, medicamentos, prótesis, equipamiento y prestaciones médicas relacionadas con la discapacidad certificada. También garantiza el acceso gratuito al transporte público terrestre, incluyendo colectivos, trenes y subtes.

A su vez, quienes posean el CUD pueden acceder a asignaciones familiares de ANSES, como la Asignación por Hijo con Discapacidad, la Ayuda Escolar Anual y la asignación por cónyuge con discapacidad. Estas prestaciones suelen tener montos superiores a las asignaciones generales debido a las necesidades específicas de cada caso.

Estas prestaciones suelen tener montos superiores a las asignaciones generales debido a las necesidades específicas de cada caso. ChatGPT

Exenciones y beneficios educativos

El certificado también permite solicitar exenciones de peajes, impuestos municipales y patentes, aunque cada trámite debe realizarse ante el organismo correspondiente. Otro de los beneficios es el acceso al Símbolo Internacional de Acceso, que habilita el libre estacionamiento en lugares permitidos, independientemente del vehículo utilizado.

En el ámbito educativo, el CUD facilita el acceso al Servicio de Apoyo a la Integración Escolar mediante una Maestra de Apoyo a la Inclusión (MAI) o un Acompañante Personal No Docente (APND). Además, contempla adaptaciones curriculares para garantizar la inclusión educativa.

Cómo tramitar el Certificado Único de Discapacidad

El trámite del CUD es voluntario y gratuito. El primer paso consiste en completar la consulta de requisitos disponible en Argentina.gob.ar para conocer la documentación necesaria y el lugar asignado para la evaluación.

Luego, se debe reunir la documentación médica correspondiente, como certificados, estudios e informes profesionales. Con esos papeles, la persona deberá solicitar un turno ante una Junta Evaluadora interdisciplinaria, que determinará si corresponde la emisión del certificado.

Qué documentación se necesita

Entre los documentos obligatorios figuran el certificado médico actualizado, emitido dentro de los últimos seis meses, estudios complementarios originales, DNI vigente y certificados de profesionales tratantes. También puede solicitarse copia del carnet de obra social o prepaga, recibos de sueldo o comprobantes jubilatorios, según la situación laboral de la persona.

Una vez realizada la evaluación, el Certificado Único de Discapacidad podrá retirarse presencialmente en el lugar indicado o descargarse en formato digital a través de la aplicación Mi Argentina.