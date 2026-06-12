Suspenden los Certificados Únicos de Discapacidad de quienes no cumplan este requisito.

Las autoridades encargadas de la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) recordaron que existen situaciones específicas en las que los beneficiarios deben realizar trámites obligatorios para evitar inconvenientes con la vigencia del documento. La aclaración surge luego de que muchas personas interpretaran de manera incorrecta las últimas medidas adoptadas sobre los vencimientos.

Durante 2025 se dispuso una extensión excepcional para determinados certificados cuya actualización estaba prevista dentro de ese mismo año. Esta decisión buscó simplificar gestiones y evitar que miles de titulares tuvieran que renovar el documento en los plazos originalmente establecidos.

Qué personas deben renovar el Certificado Único de Discapacidad

El alcance de la prórroga no incluye a quienes tenían el CUD con fecha de vencimiento correspondiente a años anteriores. En esos casos, las autoridades remarcaron que la renovación debía concretarse previamente, por lo que la medida vigente no los contempla dentro del beneficio otorgado.

Los beneficiarios deben realizar trámites obligatorios para evitar inconvenientes con la vigencia del documento (Fuente: archivo).

Por ese motivo, quienes posean certificados vencidos desde 2022, 2023 o 2024 y aún no hayan completado el trámite de actualización deberán regularizar su situación cuanto antes. De no hacerlo, corren el riesgo de quedar sin acceso a los derechos y prestaciones asociados al documento.

La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional apunta a facilitar los procesos de renovación para los titulares del CUD, garantizando que puedan mantener la validez de la acreditación y continuar ejerciendo plenamente los beneficios que les corresponden.

Paso a paso para solicitar el CUD

Solicitar un turno en la Junta Evaluadora más cercana.

Presentar la documentación médica actualizada.

Asistir a la evaluación interdisciplinaria.

Con la aprobación, se entrega una nueva versión impresa del CUD y se actualiza la versión digital.

Documentación requerida

Certificado médico actualizado (no mayor a seis meses) con diagnóstico completo.

Informes y estudios médicos recientes.

Documento Nacional de Identidad (DNI) original y legible.

De tenerlo, copia del carnet de obra social o prepaga.

Recibo de sueldo, en caso de estar empleado, o recibo de sueldo del familiar a cargo.

Si es jubilado o pensionado, recibo de haberes.

Discapacidades o enfermedades que habilitan el CUD