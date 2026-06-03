En esta noticia
- Se termina la prórroga del CUD: quiénes deben renovarlo en 2026 para no perder sus beneficios
- Cómo renovar el CUD en 2026 y qué documentos se necesitan
- Qué documentos se necesitan para pedir el CUD y qué condiciones habilitan su solicitud
- Qué derechos y beneficios tienen los discapacitados en Argentina
El Gobierno informó cambios en el Certificado Único de Discapacidad, documento clave para el acceso a diversos derechos y beneficios como exención en el pago de impuestos, subsidios al transporte público, cobertura total en prestaciones de salud y más.
Se termina la prórroga del CUD: quiénes deben renovarlo en 2026 para no perder sus beneficios
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comunicó una extensión de vencimiento en los CUD cuyas fechas de renovación estaba estipuladas entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2025.
La prórroga en los certificados fue de un año, por lo que mantendrán su misma fecha de vencimiento, pero del 2026.
Cabe mencionar que el beneficio no corresponde para los vencimientos de los años 2022, 2023, o 2024 porque debieron ser renovados el año pasado.
La medida del Gobierno nacional busca facilitar la renovación para los titulares y que puedan ejercer a pleno sus derechos.
Cómo renovar el CUD en 2026 y qué documentos se necesitan
Quienes deban realizar la renovación del certificado de discapacidad deberán seguir los siguientes pasos:
- Solicitar un turno en la Junta Evaluadora más conveniente mediante el siguiente link.
- Presentar la documentación médica actualizada según cada condición, se podrá revisar cada caso en este link.
- Asistir a la cita, la cual consta de una evaluación interdisciplinaria donde se revisan los informes y estudios.
- Una vez aprobado, se entrega una nueva versión impresa del CUD y se actualiza la versión digital.
Qué documentos se necesitan para pedir el CUD y qué condiciones habilitan su solicitud
Quienes estén interesados en solicitar el certificado para hacer uso de sus derechos deberán presentar una serie de documentos:
- Certificado médico actualizado (no mayor a seis meses) con el diagnóstico completo.
- Informes y estudios médicos recientes.
- Documento Nacional de Identidad (DNI) original y legible.
- Si corresponde, copia del carnet de obra social o prepaga.
- En caso de estar empleado, recibo de sueldo. En ausencia de empleo, recibo de sueldo del familiar a cargo.
- Si es jubilado o pensionado, recibo de haberes.
En la misma línea, estas son las discapacidades que habilitan el trámite del CUD:
- Intelectual y Mental
- Visual
- Motor
- Auditivo
- Respiratorio
- Cardiovascular
- Renal urológico
- Digestivo/Hepático
Qué derechos y beneficios tienen los discapacitados en Argentina
Quienes tramiten el Certificado de Discapacidad podrán tendrán acceso a una serie de derechos y beneficios:
- Salud: cobertura total de las prestaciones relacionadas a la discapacidad como tratamientos, terapias, prótesis, apoyo educativo, entre otros.
- Transporte gratuito: se podrá viajar sin costo en colectivos, trenes, subtes, micros, entre otros.
- Estacionamiento: se podrá hacer uso de estacionamientos reservados.
- Beneficios de la seguridad social: ANSES brinda la posibilidad de acceder a la AUH, Ayuda Escolar Anual, entre otros.
- Beneficios impositivos y económicos: exención en tasas municipales y otros tributos.