El Gobierno informó cambios en el Certificado Único de Discapacidad, documento clave para el acceso a diversos derechos y beneficios como exención en el pago de impuestos, subsidios al transporte público, cobertura total en prestaciones de salud y más.

Se termina la prórroga del CUD: quiénes deben renovarlo en 2026 para no perder sus beneficios

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comunicó una extensión de vencimiento en los CUD cuyas fechas de renovación estaba estipuladas entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2025.

La prórroga en los certificados fue de un año, por lo que mantendrán su misma fecha de vencimiento, pero del 2026.

Cabe mencionar que el beneficio no corresponde para los vencimientos de los años 2022, 2023, o 2024 porque debieron ser renovados el año pasado.

La medida del Gobierno nacional busca facilitar la renovación para los titulares y que puedan ejercer a pleno sus derechos.

Cómo renovar el CUD en 2026 y qué documentos se necesitan

Quienes deban realizar la renovación del certificado de discapacidad deberán seguir los siguientes pasos:

Solicitar un turno en la Junta Evaluadora más conveniente mediante el siguiente link

Presentar la documentación médica actualizada según cada condición, se podrá revisar cada caso en este link

Asistir a la cita, la cual consta de una evaluación interdisciplinaria donde se revisan los informes y estudios.

Una vez aprobado, se entrega una nueva versión impresa del CUD y se actualiza la versión digital.

Qué documentos se necesitan para pedir el CUD y qué condiciones habilitan su solicitud

Quienes estén interesados en solicitar el certificado para hacer uso de sus derechos deberán presentar una serie de documentos:

Certificado médico actualizado (no mayor a seis meses) con el diagnóstico completo.

Informes y estudios médicos recientes.

Documento Nacional de Identidad (DNI) original y legible.

Si corresponde, copia del carnet de obra social o prepaga.

En caso de estar empleado, recibo de sueldo. En ausencia de empleo, recibo de sueldo del familiar a cargo.

Si es jubilado o pensionado, recibo de haberes.

En la misma línea, estas son las discapacidades que habilitan el trámite del CUD:

Intelectual y Mental

Visual

Motor

Auditivo

Respiratorio

Cardiovascular

Renal urológico

Digestivo/Hepático

Qué derechos y beneficios tienen los discapacitados en Argentina

Quienes tramiten el Certificado de Discapacidad podrán tendrán acceso a una serie de derechos y beneficios: